Son sözü söyledi: ‘Bu olacak’

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ALMANYA’da koalisyon hükümetini oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP arasında 2025 yılı bütçesi nedeniyle yaşanan tartışmalara Şansölye Olaf Scholz (SPD) el koydu. Ana muhalefet CDU/CSU’lu bazı politikacıların “Tatile ara ver, Berlin’e dön” çağrısı yaptığı Scholz, Berlin’e dönmedi ama sessizliğini bozdu. Scholz, üzerinde uzlaşmaya vardıkları 2025 yılı bütçe tasarısında bazı birimler için öngörülen paraların anayasayla bağdaşmadığı ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiği görüşünü savunan küçük ortak FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’e yönelik, “Hazırlanan hukuksal raporları ve değerlendirmeleri bu denli yanlış yorumlamak tam bir gizemdir” dedi. Scholz, haftalık Die Zeit gazetesine son gelişmelerle ilgili verdiği demecinde, Lindner’in 2025 bütçesinde Alman Demir Yolları ve otoyolların onarımı için öngörülen harcamaların kredi alınarak finanse edilmesinin yasal düzenlemelerle bağdaşmadığı yönündeki değerlendirmesiyle hemfikir olmadığını vurguladı. Çoğu kez koalisyondaki atmosferin bozulmamasına özen gösterdiği için sessiz kalmayı tercih eden Başbakan Scholz, “Bu olacak” diyerek tavır koydu.



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TAM SİRKTEKİ GİBİ

Lindner, taze borç alınmamasında, dar ve orta gelirliler için vergilerin artırılmamasında sonuna kadar kararlı olduklarını yinelerken, SPD ile Yeşiller, küçük ortağa ‘ölçülü davranma’ çağrısında bulundular. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, ortaklar arasında son dönemlerde herkesin gözü önünde yaşanan tartışmalara ‘tam sirkteki gibi’ değerlendirmesinde bulunurken, “Şansölye Scholz, Bakan Lindner ile Habeck (Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı) bir araya gelerek beraber bu sorunu çözmeli” dedi. FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr de 2025 bütçesindeki açığın 5 milyar Euro civarında olduğunu hatırlatırken, 480 milyar Euro hacimli bütçede bunun ‘devede kulak’ kaldığını söyledi.

2025 bütçesinin bu ayın ortalarına doğru Şansölye Scholz, Habeck ve Lindner arasında yeniden görüşülüp Federal Meclis’e havale edilmesi bekleniyor.



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BEDAVAYA GÜVENLİK OLMAZ

2025 bütçesinde 53.3 milyar Euro ile desteklenmesi öngörülen Federal Savunma Bakanlığı’nın, bu bütçeyi yetersiz bulduğu ortaya çıktı. Der Spiegel dergisi, SPD’li Federal Maliye Bakanı Boris Pistorius ile Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer’in, ortaklaşa kaleme alarak askerlere gönderdikleri mektuplarında, “Sonuç beklediğimiz, umduğumuz ve ihtiyacımız olan düzeyde olmadı. Şu anda yaşanan tehditler göz önünde bulundurulursa, bize ayrılan bütçe yetersizdir. Bedavaya güvenlik olmaz” satırlarına yer verildiğini yazdı. Pistorius’un, 2025 bütçesi için 58 milyar Euro talep ettiği hatırlatılırken, bakanlığın 2028 bütçesinin 80 milyar Euro planlandığı belirtildi.