Son söz Steinmeier’in

HAZIRLANAN yasa tasarısının en tartışmalı konusunu ise sokağa çıkma yasağı oluşturuyor. Buna göre 100 bin kişide son 7 gün içindeki yeni korona vaka sayısının 100’ü aştığı yerlerde akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ancak spor amaçlı yürüyüş ve koşuya gece yarısına kadar izin verilecek. Bir mekânda farklı bir haneden en fazla bir yabancı kişi ile bir araya gelinebilecek. Ancak 14 yaşından küçük çocuklar istisna tutulacak. İnsidans sayısının 150’yi aştığı bölgelerde iş yerleri kapanacak. İnsidansın 165’i aştığı bölgelerde de okullarda uzaktan eğitime geçilecek.