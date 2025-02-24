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Son pişmanlık fayda etmedi! Hâkim milletvekiline acımadı

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#İNGİLTERE#Mike Amesbury#Hapis
Son pişmanlık fayda etmedi Hâkim milletvekiline acımadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 20:11

İngiltere’de iktidardaki İşçi Partisi milletvekili Mike Amesbury, bir seçmenine sokak ortasında saldırdığı gerekçesiyle 10 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

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Chester Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, savcı Alison Storey, milletvekilinin 26 Ekim 2024’te yerel saatle 02.00 sıralarında taksi sırasında beklerken seçmeniyle tartıştığını ve ardından onu yere düşürerek en az 5 kez yumrukladığını belirtti. Mahkeme kayıtları, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine dayanarak milletvekilinin saldırısını doğruladı. Kayıtlarda, Amesbury’nin darbettiği kişiye, “Bir daha milletvekilini tehdit etmeyeceksin, değil mi?” dediği aktarıldı.

PİŞMAN OLUP ÖZÜR DİLEMİŞ!
Amesbury’nin avukatı Richard Derby, müvekkilinin pişman olduğunu ve özür dilediğini belirterek, mahkemeden kamu hizmeti cezası verilmesini talep etti. Ancak yargıç Tan Ikram, “Gece geç saatte alkol etkisiyle yapılan sebepsiz saldırı, yalnızca kamu hizmetiyle geçiştirilemeyecek kadar ciddi suç” ifadesini kullanarak, milletvekiline 10 hafta hapis cezası verdi. Yargıç, Amesbury’nin cezasının yüzde 40’ını cezaevinde çekeceğini bildirdi. Milletvekilinden ayrıca mağdura 200 Sterlin (yaklaşık 9 bin 200 Türk lirası) tazminat ve 85 Sterlin (yaklaşık 4 bin Türk lirası) mahkeme masrafı ödemesi istendi.

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Söz konusu kararın ardından 55 yaşındaki milletvekili Amesbury’nin İngiltere Parlamentosu’ndan ihraç edilmesi tartışmaları başladı. Amesbury’nin parlamentodan ihraç edilmesi için seçmenlerin imza toplaması halinde bölgede ara seçim düzenlenmesi gündeme gelebilir.

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#İNGİLTERE#Mike Amesbury#Hapis

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