Son oturumda trilyonluk karar

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Ve 23 Şubat 2025’te yapılan erken genel seçimlerde, halkın oylarıyla Federal Meclis’e girmeyi hak eden yeni milletvekilleriyle ilk oturum 25 Mart’ta yapılacağı için, eski parlamenterlerin katıldığı son oturum dün, yani 18 Mart’ta yapıldı.Bu son oturum tarihi bir oturum olacaktı.Çünkü daha seçim akşamı sonuçlar şekillenmeye başlar başlamaz CDU/CSU ile yeni koalisyon hükümetini kurmaya hazır olduğunu ilan eden SPD arasında daha sonraki günlerde sürdürülen nabız yoklama görüşmelerinde, anayasada değişiklik yapılarak borç freninin gevşetilmesi ve taze borç alınması yolunun açılmasında uzlaşmaya varılmıştı.Seçimlerden CDU/CSU’nun ardından ‘en güçlü parti’ olarak çıkan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD), Sol Parti ve ‘kırmızı-sarı-yeşil’ (SPD, FDP, Yeşiller) koalisyonu terk eden FDP, “Almanya’nın geleceği hakkında kararı eski değil yeni seçilen milletvekilleri vermeli” diyerek bunu engellemek istedi.Ama Federal Anayasa Mahkemesi, eski hükümetin hâlâ iktidarda olduğuna ve yasama döneminin devam ettiğine karar vererek, yapılan itirazları geri çevirdi.Ve planlanan şekilde bu yasama döneminin son oturumu dün yapıldı.

SAATLER ÖNCESİNDEN HAREKETLİLİK VARDI

Oturum öğleden önce saat 10.00’da başlayacağı halde, Federal Meclis’in önünde ve içinde saatler öncesinden bir hareketlilik vardı.

Bu tarihi güne tanıklık etmek isteyen insanlar, erkenden gelip Federal Meclis’in önünde kuyruğa girmişlerdi.

Aralarında öğrenci grupları da vardı.

Kameramanlar ve fotoğrafçılar dışarıdan görüntülerini alıp, oturum salonunda medya mensuplarına ayrılan tribünlere yönlendiler.

Saat 09.00’dan itibaren milletvekilleri de Federal Meclis’e gelmeye başladı.

Federal Meclis lokantasında kahvaltı edenler vardı...

Yerli ve yabancı televizyon kanallarıyla söyleşi yapanlar da...

Oturum salonunda sohbet eden farklı partilerden eski milletvekilleri de...

Günleri sayılı Başbakan Olaf Scholz ve bakanlar da saat 10.00’dan önce oturum salonunda yerlerini aldılar.

Oturum salonu da izleyici ve basın tribünleri de tıklım tıklımdı.

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Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, saat tam 10.00’da son oturumu açtı.Önce yaklaşık 25 dakika ‘usul hakkında’ görüşler belirtildi.Ve saat tam 10.30’da SPD ile CDU Federal Meclis gruplarının Alman Anayasası’nın 109, 115, 143h ve 87a maddelerinde değişiklik içeren Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine başlandı.Tabii her zaman olduğu gibi muhalefet partili konuşmacılar, yeni koalisyon hükümetini kurmaya hazırlanan CDU/CSU ve SPD’nin ekonomiye, alt yapıya ve iklim korumasına yatırım için 500 milyar Euro hacimli ‘Özel Varlık Fonu’ oluşturulması, Alman ordusu, savunma sistemi, sivil koruma, Gizli Haber Alma Teşkilatları ve siber güvenlik için sınırsız borç alınabilmesi yolunu açacak ‘Borç Freninde Reform’ başlıklı anayasada değişiklik yapılması planına ateş püskürdüler.Federal Anayasa Mahkemesi’nin uygun görmesine rağmen, yeni seçilmişlerin değil, eski milletvekillerinin anayasada değişiklik kararı vermesini eleştirdiler.Tabii toplamda 1 trilyon Euro’yu bulacak taze borcun gelecek nesiller için ‘altından kalkılması imkânsız bir yük’ olacağı görüşünü savunarak, buna karşı olduklarını yineleyip durdular.

YEŞİLLER HEM ELEŞTİRDİ HEM DESTEK VERDİ

Yeşiller de eleştirdi müstakbel ortakların ‘taze borç’ planını.

Ancak ‘ülke için sorumluluk bilinciyle’ hareket ederek anayasada değişikliğe destek vereceklerini ilan ettiler.

Tabii zaman zaman hakaret nitelikli söylemler de duyuldu.

AfD Eş Başkanı Tina Chrupalla, Almanya’nın yeni başbakanı olmaya hazırlanan Friedrich Merz’in seçim öncesi borç freninin gevşetilmesine karşı olduğunu hatırlatırken, başbakanlık koltuğuna oturabilmek için tutum değiştirmesini ‘tamamen omurgasızlık’ olarak niteledi.

Ve yaklaşık 6 saat süren oturumun sonunda yapılan oylamaya katılan 720 milletvekilinden 513’ünün “Evet” oylarıyla ‘Borç Freninde Reform’ kabul edildi.

207 milletvekili “Hayır” oyu kullandığı halde, anayasada değişiklik için gerekli 2/3 çoğunluk sağlandığı için taze borç yolu açıldı.

Tabii CDU/CSU ile SPD’nin yeni koalisyonu oluşturması da kolaylaştı.

Ama son oturumda alınan bu trilyonluk kararla, gözler daha şimdiden Almanya Federal Cumhuriyeti’nin 75 yıllık tarihinde 10. Şansölye olarak koltuğa oturmaya hazırlanan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in bu yükün ve sorumluluğun üstesinden nasıl geleceğine de çevrildi.