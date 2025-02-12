Son oturum ve hüzünlü veda

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Olaf Scholz

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İLK konuşmacı olarak kürsüye çıkan Almanya Başbakanı SPD’li Olaf Scholz, koltuğuna göz diken ana muhalefet CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’e verdi veriştirdi.Merz’i liderlik vasfı olmamakla, sinirlerine hâkim olamamakla ve sağduyulu olmamakla suçladı.Bu yüzden de Merz’in Almanya Başbakanı olma vasfına sahip olmadığını söyledi.Merz’in sığınmacı, enerji, ekonomi ve Avrupa politikasını yerden yere vururken, “Friedrich Merz, Avrupa’yı mezara götürmek için aday” dedi.Friedrich Merz, pazar akşamı Alman devlet televizyonları ARD ve ZDF’te canlı yayımlanan ‘lider adaylar düellosunda’ (Scholz-Merz), daha önceki günlerde de olduğu gibi, defalarca sağ popülist Almanya için Alternatif’le (AfD) kesinlikle iş birliği yapmayacaklarını söylediği halde Scholz, buna inanmadığını söyledi.CDU lideri Friedrich Merz’in bunu yıllardır söylediği halde, 29 Ocak’taki oylamada AfD ile iş birliği yaptığını hatırlattı ve “Seçimlerden sonra Birlik Partileri (CDU/CSU), AfD ile koalisyon oluşturmak isteyecektir” dedi.

İKİSİNİ DE ELEŞTİRDİ

Tabii Merz de sessiz kalmadı.

O da Şansölye Scholz’a övgüler değil, yergiler yağdırdı.

Scholz hükümeti döneminde Almanya’nın tam 3.5 yıl kaybettiğini söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana işsiz sayısının 400 bin artarak 3 milyonu aştığını söyledi.

50 bin işletmenin iflas ettiğini söyledi.

Her yıl 100 milyar Euro’nun kaybolup gittiğini söyledi.

Oy oranı o zaman yüzde 10.4 olan sağ popülist AfD’ye desteğin iki misline ulaştığını söyledi.

Son 3 yıldır Almanya’da resesyon-durgunluk yaşandığını hatırlattı.

Şansölye Scholz ile hükümet ortağı olan Yeşiller’li başbakan adayı ve Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck’i politikadan bihaber olmakla suçladı.

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SPD ve Yeşiller’le oluşturdukları koalisyon hükümetini terk eden FDP lideri ve eski Federal Maliye Bakanı Christian Lindner de eski ortaklarını topa tuttu.

Şansölye Scholz’u Yeşiller’in hatalı politikalarına ses çıkarmamakla, itiraz etmemekle suçladı.

Yeşiller’li Habeck’i ekonomiden de iklim koruma politikasından da anlamamakla suçladı.

Seçimlerden sonra oluşacak olası bir ‘siyah-kırmızı-yeşil koalisyonun’ (CDU/CSU, SPD, Yeşiller) Almanya’yı 2045’te ‘sanayi müzesi’ haline getireceğini söyledi.

Alice Weidel

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MERZ SEÇMENLERİ KANDIRDI

Sağ popülist AfD’nin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel de hem Şansölye Scholz’a hem de Merz’e çattı.

Scholz’u Alman ekonomisini çökertmekle, Merz’i de seçmenleri kandırmakla suçladı.

Federal Meclis’in son oturumunda hüzünlü anlar da yaşandı.

11 yıldan beri milletvekili olan henüz 45 yaşındaki CDU’lu Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yvonne Magwas, kendisi ile ailesine kin ve nefret kusulduğunu, tehdit edildiklerini söyleyerek 23 Şubat’ta yapılacak seçimlerde aday olmadığını söyledi.

Yeni seçileceklere “Değerli demokrasimize sahip çıkın, onun bekçisi olun” çağrısında bulundu.

Ancak Federal Meclis’teki bu son konuşmasında gözleri yaşardı.

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VEDA EDENLER OLDU

Tabii bu seçimlerde aday olmayacak başka milletvekilleri de var.

Bunların başında Angela Merkel döneminde Federal Ulaştırma Bakanlığı da yapan ve 34 yıldır milletvekili olan 71 yaşındaki CSU’lu Peter Ramsauer ile Federal Tarım Bakanı ve Federal İçişleri Bakanı olarak görev alan ve 26 yıldır milletvekili olan parti arkadaşı 67 yaşındaki Hans-Peter Friedrich gelmekte.

1998 yılından beri milletvekili olan Sol Partili Federal Meclis Başkan Yardımcısı 61 yaşındaki Petra Pau da aktif politikaya veda edecek.

69 yaşındaki Yeşiller’li eski Federal Tarım Bakanı Renate Künast da 23 yıl sonra Federal Meclis’i terk edecek.

Şu andaki Yeşiller’li Federal Besi ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, 2026 yılında Baden-Württemberg eyaletinde yapılacak seçimlere başbakan adayı olarak katılmak istediği için yeniden milletvekili adayı olmayacak.

Henüz 35 yaşında olduğu halde, sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl SPD Genel Sekreteri görevinden istifa eden Kevin Kühnert de aday olmayacak.

Ancak 3 yıl önce bir daha aday olmayacağını açıklayan 84 yaşındaki sağ popülist AfD’li Alexander Gauland, yeniden milletvekili adayı olurken, kendisinden bir yaş küçük olan parti arkadaşı Albrecht Glaser, politikayı bırakıp köşesine çekilecek.

Tabii şu anda milletvekili olan farklı partilerden daha başka politikacılar da geçici veya kalıcı olarak aktif politikaya veda edecek.

Federal Meclis’teki sandalye sayısı 733’ten 630’a düşürüldüğü için bazıları da seçilemeyeceklerinden dolayı dışarda kalacak.