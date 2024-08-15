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‘Son Nesil’den 4 havalimanında eylem

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#Letzte Generation#AVRUPADAN HABER#Son Nesil
‘Son Nesil’den 4 havalimanında eylem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 12:19

Almanya’da iklim aktivistlerinin dört havalimanında gerçekleştirdikleri eylem nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı.

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‘SON Nesil’ (Letzte Generation) adlı çevre grubu üyeleri, Berlin, Nürnberg, Köln-Bonn ve Stuttgart havalimanlarında eylem yaptı. Grubun yaptığı basın açıklamasına göre toplam 8 eylemci, söz konusu havalimanlarının apronlarına girerek kendilerini asfalta yapıştırdı. Görüntüleri sosyal medya platformu X’ten paylaşan eylemciler, üzerinde “Petrol öldürür” ve “Anlaşmayı imzala” yazan pankartlar açtı. Açıklamada, eylemin “Petrol öldürür” adlı küresel kampanyanın bir parçası olduğu belirtildi. Fosil yakıtların kullanımının durdurulması istenen açıklamada, Alman hükümetinin 2030 yılına kadar fosil yakıtların aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını öngören uluslararası bir anlaşmanın imzalanması amacıyla müzakerelere başlamayı taahhüt etmesi talep edildi.

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HAVA TRAFİĞİ DURDU
İklim aktivistlerinin eyleminden dolayı söz konusu havalimanlarında aksaklıklar yaşandı. Alman basınında çıkan haberlere göre, havalimanlarında hava trafiği geçici olarak durduruldu. Almanya’da ‘Son Nesil’ adlı çevreci grup, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla daha önce de çeşitli kentlerde ellerini caddelerdeki asfalta yapıştırarak araç kuyruklarının oluşmasına neden olmuştu. Eylemciler, ayrıca müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış, tablolara domates çorbası ve patates püresi fırlatmıştı.

‘Son Nesil’den 4 havalimanında eylem

‘Son Nesil’den 4 havalimanında eylem

‘Son Nesil’den 4 havalimanında eylem

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#Letzte Generation#AVRUPADAN HABER#Son Nesil

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