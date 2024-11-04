Son Nesil sessizliğini Berlin’de bozdu!

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Başkent Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı’nın bitişiğindeki ünlü Adlon Oteli’ndeki kafeteryaya müşteri gibi giren aktivistler, lobideki su fışkıran kuyunun havuz bölümüne, kısa bir süre sonra sarıya dönüşen içi toz dolu bir torba attılar. Aralarında yalnız 2023 yılında en az 50 eyleme katılan 24 yaşındaki Lilli Gomez’in de bulunduğu aktivistler, sabahın erken saatlerinde giriştikleri bu eylem sırasında otelin balkonuna çıkarak bir de pankart astılar. Eyleme kaç iklim aktivistinin katıldığıyla ilgili polis tarafından bir açıklama yapılmadı.