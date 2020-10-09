Son işgalciler de çıkarıldı

BERLİN’de 1980’li yıllarda başlayan boş binaların işgal eylemleri nedeniyle çok sayıda bina aşırı sol gruplarca işgal edilmişti. Aradan geçen süre içinde polis Friedrichshain semtinde bulunan Liebigstrasse 34 numaradaki ev dışında tümünü boşaltmıştı. Kamuoyunda ‘Liebig34’ olarak bilinen Liebigstrasse 34 numaradaki evin boşaltılması için mahkemeden daha önce karar çıkmıştı. Uzun süredir mahkeme kararına direnen işgalciler evi boşaltmak istemiyordu. Polis de mahkeme kararını yerine getirip binayı ev sahibine teslim etmek amacıyla cuma günü operasyon başlattı. Polis eve girmeye çalıştığı sırada işgalciler ve desteğe gelen eylemciler polise taş ve şişelerle karşı koydu. Ancak buna rağmen polis durmadı ve binanın birinci katının penceresinin duvarını kırarak içeri girdi. Binadaki işgalcilerden bazılarını zorla dışarı çıkardı. Polis sözcüsü, işgalcilerin tutuklanmayacağını ancak zorla da olsa binadan çıkarılacağını duyurdu. Binayı boşaltmak için polisin operasyon yapacağının önceden anlaşılması üzerine sadece Almanya içinden değil, başka ülkelerden de çok sayıda gösterici destek için Berlin’e geldi.