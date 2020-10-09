Son işgalciler de çıkarıldı
Berlin’in Kentin doğu semtlerinden Friedrichshain’deki son işgal evini de boşaltmak için operasyon düzenleyen polis, kapı ve çerçeveleri kırarak, bazı duvarları da kısmen yıkarak binaya girdi. Sekiz ayrı eyaletten gelen polisler de operasyonda görev aldı. İşgal evindekileri çıkarmak için bin 500 polis görevlendirildi.
BERLİN’de 1980’li yıllarda başlayan boş binaların işgal eylemleri nedeniyle çok sayıda bina aşırı sol gruplarca işgal edilmişti. Aradan geçen süre içinde polis Friedrichshain semtinde bulunan Liebigstrasse 34 numaradaki ev dışında tümünü boşaltmıştı. Kamuoyunda ‘Liebig34’ olarak bilinen Liebigstrasse 34 numaradaki evin boşaltılması için mahkemeden daha önce karar çıkmıştı. Uzun süredir mahkeme kararına direnen işgalciler evi boşaltmak istemiyordu. Polis de mahkeme kararını yerine getirip binayı ev sahibine teslim etmek amacıyla cuma günü operasyon başlattı. Polis eve girmeye çalıştığı sırada işgalciler ve desteğe gelen eylemciler polise taş ve şişelerle karşı koydu. Ancak buna rağmen polis durmadı ve binanın birinci katının penceresinin duvarını kırarak içeri girdi. Binadaki işgalcilerden bazılarını zorla dışarı çıkardı. Polis sözcüsü, işgalcilerin tutuklanmayacağını ancak zorla da olsa binadan çıkarılacağını duyurdu. Binayı boşaltmak için polisin operasyon yapacağının önceden anlaşılması üzerine sadece Almanya içinden değil, başka ülkelerden de çok sayıda gösterici destek için Berlin’e geldi.
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