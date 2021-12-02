Son hali görenleri şoke etti

NBA'in gelmiş geçmiş en iyi basketbolcularından biri olarak kabul edilen Shaquille O'Neill, sporculuk kariyerini noktaladığından bu yana form tutmayı bırakmıştı.
Basketbol sonrası televizyon dünyasında NBA
yorumcusu olarak kariyerini sürdüren Shaq yıllar sonra yeniden spora başladı ve form tuttu.
Yıllarca aldığı kiloları sıkı spor ve diyetle veren efsane basketbolcu son halini paylaştığı fotoğrafa '30 yıl sonra ilk kez 6'lı karın kaslarım var' notunu düştü.
Geçtiğimiz yıl kız kardeşinin ve Kobe Bryant'ın ölümlerinden sonra zor zamanlarda geçirdiği belirtilen Shaq'ın sene başında 146 kiloya kadar çıktığı ifade edildi. Artık ekmek ve kek yerine meyve, protein karışımları, salatalar, tavuklar, balıklar yediğini belirten 49 yaşındaki devin şimdiden 133 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.
Her gün antrenmanlarda kardiyo, ağırlık ve jogging yapan Shaq daha da fit bir hale gelmek istediğini açıkladı.
2.16 boyuyla ve o dönemki kilosuyla NBA'in en cüsseli basketbolcularından biri olan Shaquille O'Neill 19 yıllık kariyerinde tam 4 şampiyonluğa imza atarak efsaneler arasına girdi.