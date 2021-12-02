Son hali görenleri şoke etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Bakan Muş: Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruzCumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Bakan Muş: Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz#Mehmet Muş
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Kedim Sekterden Arınça: Kurtar beni Bülent AbiKedim Sekter'den Arınç'a: Kurtar beni Bülent Abi#Bülent Arınç
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan yanıt geldiHer yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan yanıt geldi#Kovid Aşısı
CIAde cinsel istismar skandalı Devlet sırrı diyerek hepsine göz yummuşlarCIA'de cinsel istismar skandalı! 'Devlet sırrı' diyerek hepsine göz yummuşlar#CIA
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Kupada ilginç anlar Yeni Mert Günok vakası ama bu kez... Beklenmedik anda herkesi şaşırttı...Kupada ilginç anlar! Yeni Mert Günok vakası ama bu kez... Beklenmedik anda herkesi şaşırttı...#Giresunspor
Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar Küme düşecek takımlar ise...Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek takımlar ise...#Süper Lig Şampiyonluk
Katil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozduKatil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozdu#Alec Baldwin
Korkutan varyant iddiası: Omicronu nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadıKorkutan varyant iddiası: Omicron'u nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadı!#Omicron
Mutsuz hayatı o buz gibi öpücükle başlamıştı: Kimsenin ne yaşadığını bilemezsinizMutsuz hayatı o 'buz gibi' öpücükle başlamıştı: Kimsenin ne yaşadığını bilemezsiniz#Prenses Charlene
Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'#Derya Baykal
HABERLERAvrupa Haberleri

Son hali görenleri şoke etti

#NBA #Shaquille O'neill#AVRUPADAN HABERLER
Son hali görenleri şoke etti

Basketboldan emekli olduktan sonra kariyerini TV'de devam ettiren NBA efsanesi Shaquille O'Neill yıllar sonra tekrar spor yaparak form tutmaya başladı. Dev basketbol efsanesinin son hali görenleri şaşırttı.

Haberin Devamı

NBA'in gelmiş geçmiş en iyi basketbolcularından biri olarak kabul edilen Shaquille O'Neill, sporculuk kariyerini noktaladığından bu yana form tutmayı bırakmıştı.

Son hali görenleri şoke etti
Basketbol sonrası televizyon dünyasında NBA yorumcusu olarak kariyerini sürdüren Shaq yıllar sonra yeniden spora başladı ve form tuttu.
Son hali görenleri şoke etti

Yıllarca aldığı kiloları sıkı spor ve diyetle veren efsane basketbolcu son halini paylaştığı fotoğrafa '30 yıl sonra ilk kez 6'lı karın kaslarım var' notunu düştü.
Son hali görenleri şoke etti

Geçtiğimiz yıl kız kardeşinin ve Kobe Bryant'ın ölümlerinden sonra zor zamanlarda geçirdiği belirtilen Shaq'ın sene başında 146 kiloya kadar çıktığı ifade edildi. Artık ekmek ve kek yerine meyve, protein karışımları, salatalar, tavuklar, balıklar yediğini belirten 49 yaşındaki devin şimdiden 133 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.
Son hali görenleri şoke etti

Her gün antrenmanlarda kardiyo, ağırlık ve jogging yapan Shaq daha da fit bir hale gelmek istediğini açıkladı.
Son hali görenleri şoke etti
2.16 boyuyla ve o dönemki kilosuyla NBA'in en cüsseli basketbolcularından biri olan Shaquille O'Neill 19 yıllık kariyerinde tam 4 şampiyonluğa imza atarak efsaneler arasına girdi.
Son hali görenleri şoke etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA #Shaquille O'neill#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs