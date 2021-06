Son durak Türkiye

SINIR kapılarında en az 14 gün önce her iki doz aşınızı da olduğunuza dair veya son altı ayda Kovid-19 geçirdiğinize dair resmi belgeleri görevlilere ibraz etmeniz gerekiyor. Eğer bu şartlara uygun değilseniz 48 saatlik antijen veya 72 saatlik PCR negatif test sonucunu beyan etmeniz gerekiyor. Test ve aşı zorunluluğu altı yaşından küçük çocukları kapsamıyor. Bu şartları yerine getiremiyenler gösterdikleri ikâmet adresinde on günlük karantinaya girmek mecburiyetinde. Ayrıca HES (Hayat Eve Sığar) kodu üç yaşından büyük herkes için zorunlu.

HER ŞEYDEN ÖNCE SAĞLIK

Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra ana vatana ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Sıkıntılı günlerden sonra bu sene daha çok özlemle doluyuz. Ama unutmayın her şeyden önce sağlık. Bütün izin boyunca hijyen kurallarını uygulayın. Sosyal mesafeye dikkat edin, maskenizi yanınızdan ayırmayın. “Bana bir şey olmaz” demeyin. Kendinizi ve sevdiklerinizi üzmeyin. Türkiye’nin tamamında açık ve kapalı alanlarda maske takma mecburiyeti var. Yazımızı hazırladığımız günlerde gece ve pazar günleri sokağa çıkma yasakları devam ediyordu. Yasaklara uymayanlara ağır cezalar var.

TRAFİK CEZALARI YÜKSEK

Türkiye’nin her köşesine otoyol veya bölünmüş devlet karayollarıyla kısa sürede ulaşma imkânı var. Hız sınırlamalarına riayet edin. Yollarda sabit ve seyyar radarların yanı sıra hız koridoru uygulaması ve gişeler arası mesafe ve süre kontrolü yapılıyor. Hız limitlerine mutlaka uyun. Cezalar oldukça yüksek. Türkiye’de adınıza veya plakanıza kesilen ödemediğiniz trafik cezaları sistemin devreye alındığı sınır kapılarında sorgulanmaya başlandı. Otoyolları kullanmak için HGS veya OGS kartına ihtiyacınız var. Sadece az sayıda otoyolda gişelerde nakit ödeme kabul ediliyor. HGS ve OGS cezası bulunan yabancı plakalı araçların gümrüklerden çıkış yapmasına izin verilmiyor. Türkiye’den çıkış yapmadan önce www.webihlaltakip.kgm.gov.tr adresinden ve e-devlet bilgilerinizden sorgulama yapabilirsiniz.

SON DORUMU KONTROL EDİN

Salgın nedeniyl ülkeler ani kararlar alabiliyor. An itibariyle Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkeleri, en az 14 gün önce her iki aşısını olmuş veya son altı ayda Kovid’19 geçirmiş olanlara sorunsuz giriş hakkı tanıyor. Aşı olmayan ve hastalığı geçirmeyenlerden son 48 saatte yapılmış antijen veya son 72 saate yapılmış PCR negatif test sonucu istiyor. Testlerde numuneyi verdiğiniz saatten itibaren süre işlemekte. Yaşadığınız ülkeye geri dönüş yapmadan ülkeye giriş formunu doldurmayı ihmal etmeyin. Geri dönüş yolculuğuna başlamadan güncel durumu mutlaka kontrol edin.





Türkiye’ye girişte her araç 30 TL karşılığında dezenfekte ediliyor. Görevliler karantina kuralları gereği giriş yapan herkesin evraklarını itinayla kontrol ediyor.





Türkiye’den çıkışlarda koronavirüs testi talep edilmiyor. Fakat yaşadığınız ülkeye giriş şartları gereği gerekiyorsa testinizi Türkiye’de yaptırın.





Otoyollarda hız sınırı 120 km/h. Bölünmüş yollarda 110 km/h. Gidiş gelişli yollarda ise 90 km/h. HGS veya OGS kartlarını otoyol veya PTT gişelerinden temin edebilirsiniz.



OTOBÜSLE SILA YOLU

OTOBÜSLE seyahat, yükleri fazla olan veya izin dönemlerinde yükselen uçak bilet fiyatlarından tasarruf etmek isteyenlerin tercihi. Ayrıca güzergâh üstünde bulunan ülke vatandaşları da son yıllarda Türk firmalarını tercih etmeye başladı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı birçok şehirden tarifeli otobüs seferleri yapılıyor. Otobüs şirketleri klasik rota olarak bilinen Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergâhını takip ediyor. Seferlerin son durağı İstanbul-Esenler otogarı. Dortmund-İstanbul 46 saat, Frankfurt–İstanbul 42 saat, Münih–İstanbul ise yaklaşık 32 saat sürüyor. Otobüs seferleri düzenleyen değişik firmalar var. Güzergâhın uzunluğuna ve seyahat tarihinize bağlı olarak fiyatlar değişiyor.



OTOMOBİL KULLANMAYI SEVMEYENLERİN TERCİHİ OTO TREN

OTO TREN seferleri Avusturya’nın Villach kenti ile Edirne arasında yapılıyor ve Almanya’da tek bir firma düzenliyor. Son iki senedir koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda sefer yapılabilmekte. Firma bu sene içinde geçen günlerde bilet satışına ve seferlere başladı. Villach–Edirne arası 1400 km. Oto tren bu mesafeyi yaklaşık 32 ila 36 saatte alıyor. Bu sene salgın sonrası kontrollerin artmasıyla süre uzayabilir. Aracınız kapalı vagonlara yüklendikten sonra siz koltuk veya yataklı kabinlerde yolculuk yapıyorsunuz. Oto tren yolculuğu Edirne’de bitiyor. Gümrük işlemleriniz burada yapıldıktan sonra aracınızla karayolundan yolculuğa devam ediyorsunuz.



FERİBOT İÇİN GÜNCEL DURUMU KONTROL EDİN

FERİBOT, yolculuğunu tercih etmeden önce Yunanistan tarafından alınan son kararları mutlaka takip edin. Son genelgeye göre Yunanistan kısıtlamalı olarak Feribot güzergâhını açtı. Feribotla yolculuk, Sıla Yolu’nun güzel ve değişik alternatifi. İzininiz gemide başlıyor. Yolculuğunuzn önemli bir kısmında dinlenme şansınız oluyor. Feribotlar lüks bir hotel konforunda. Yeme-içmeden eğlenceye kadar ne ararsanız var. Ayrıca bu yolculukta Avrupa’dan yola çıkan vatandaşlarımız hiçbir gümrük engeli ile karşılaşmadan Türkiye’ye varıyor. Tek sınır kapısı olan İpsala’dan Türkiye’ye giriş yapıyorsunuz. İtalya’nın Venedik, Ancona, Bari ve Brindisi kentlerinden kalkan feribotlar, Yunanistan’ın Korfu, İgomenitsa ve Patras kentlerine araba ve yolcu taşıyor. Bu hatta hizmet veren çok sayıda firma var. Fiyatlar mesafeye, limana ve gemideki kabin ve pulman tercihlerine göre değişiyor. Yolculuk süresi limanlar arasındaki mesafe ve geminin hızına göre 10 ila 18 saat arasında sürebiliyor.



Münih–Venedik / 543 km. (Otoyol ücreti 47 €)

Münih-Ancona / 771 km. (Otoyol ücreti 59 €)

Münih-Bari / 1224 km. (Otoyol ücreti 93 €)

Münih-Brindisi / 1336 km. (Otoyol ücreti 93 €)

İgoumenitsa-İpsala / 667 km. (Otoyol ücreti 13 €)

Patras-İpsala / 813 km. (Otoyol ücreti 24 €)