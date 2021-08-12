Son dokunuş, herkesi ağlattı

CENAZE namazında Erdoğan Sarıkaya’nın eşi Birgül Sarıkaya, ablası Sultan Acar, kardeşi Erkan Sarıkaya, eniştesi Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Uğur Acar, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, Din Hizmetleri Ataşesi Adem Dursun, Düsseldorf Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos İsmail Kocabaş ile çok sayıda yakını katıldı. Sarıkaya’nın 4 Ağustos’ta 1 yaşına giren kızı Meyra’nın, annesi ve teyzesinin yardımıyla babasının resmine dokunurken ağlaması, cami avlusunda bulunan vatandaşları gözyaşlarına boğdu. Cami avlusunda okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından cenaze namazı kılındı.



KANATSIZ BİR MELEK GİBİYDİ

Namazın ardından kısa bir konuşma yapan Uğur acar, şunları söyledi: “Konuşmak çok zor. Sevgili kardeşimizi, canımızı kaybettik elim bir kazada. Gördük ki, Erdoğan’ımız arkasında o kadar sevin bırakmış ki, evi taziyeye gelen insanlarla dolup taştı. Bugün de burada başkonsoloslarımız, temsilcilerimiz ve siz dostları varsınız. İki haftadır bekliyoruz, ancak bugün cenaze namazını kılabildik. Bu süre içerisinde uzaktan yakından gelen, arayan soran herkese teşekkür ediyoruz. Erdoğan’ın vefat haberiyle Türkiye’de yangınlarla uğraştığı sırada Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu ailemizi arayıp, taziyelerini ve sayın cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın selamını iletti. Bunlar acımızı hafifletti. Erdoğan kardeşimiz, kanatsız bir melek gibiydi. Kimseye bir zararı olmazdı, hep iyilikleri olurdu. Güler yüzlüydü.”

Erdoğan Sarıkaya’nın cenazesi Malatya Merkez Mezarlığı’nda pazar günü toprağa verilecek.



