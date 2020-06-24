‘Son dakika şampiyonluklarını özledim’

BAYERN’in alt yapısından yetişen ve kariyerini bu takımda sürdüren Müller, sekizi üst üste olmak üzere 9 kez Bundesliga Şampiyonluğu yaşadı. Müller, “Artık son dakika şampiyonluğu heyecanı yaşayamıyoruz. Gerçi benim sorumluluğum bu heyecanlardan kulübü kurtarmak. Ama yine de insan özlüyor” dedi. Müller, bir dönem birlikte oynadığı ve 2014’te birlikte Dünya şampiyonluğu sevinci yaşadığı Dortmund’un tecrübeli defans futbolcusu Mats Hummels’in gelecek sezon kendilerinin şampiyon olacağını açıklamasıyla ilgili ise şunları söyledi: “Dortmund’un bizi zorlayacak iyi bir kadrosu var. Son yıllarda aramızda kaliteli yaşanan rekabet de oldu. Ben Mats Hummels’in beyanatını anlayabiliyorum. Biz de Bayern Münih olarak rekabet istiyoruz. Ama bizim tabi ki isteğimiz Almanya şampiyonu olmak” dedi.

Sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bavyera ekibi, ikinci sıradaki Dortmund ile puan farkını da sezonun bitimine bir hafta kala 10’a çıkardı.