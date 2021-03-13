Son dakika - Michael Schumacher’in oğlundan sağlık durumu açıklaması!

Formula 1’de yeni sezon öncesi, ilk etabın gerçekleşeceği Bahreyn’de test sürüşleri gerçekleştiriliyor. Sezon öncesi testlerine, dev organizasyonda ilk sezonunu geçirecek olan Mick Schumacher de katıldı.

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in oğlu olan Mick’in test sürüşlerindeki performansı ilgiyle takip ediliyor. Sürdüğü Haas’ın yeni aracını yorumlayan Mick Schumacher “Son derece cesur ve etkileyici görünüyor. Ben de sezon için iştahlıyım ve her şeyi oldukça iyi yapmak istiyorum” dedi.

Schumi yanıtı: ‘Bunlar özel konular’

2013’te geçirdiği kayak kazasının ardından bir tür bitkisel hayatta yaşamını sürdürdüğü sanılan Michael Schumacher’in durumu ile ilgili ise oğlu konuşmak istemedi. Mick Schumacher babasının sağlık durumuyla ilgili sorulara “Bunlar özel konular” yanıtını verdi.

Bahreyn ‘aşı’ ısmarlıyor

Öte yandan üç günlük test sürüşlerine ev sahipliği yapan Bahreyn, takımlara ve pilotlara Covid-19 aşısı ısmarlıyor. Pfizer BioNTech aşısını kabul eden ilk isimler Red Bull pilotu Sergio Perez ve Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu.

‘Meksika’da ne zaman olur, belli değil’

Perez bu teklifin aşı vurulmak için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi. Meksikalı pilot gazetecilere yaptığı açıklamada “Bize aşı vurulmamaz teklif edildi. Ben de vurulmaya karar verdim. Meksika’ya döndükten sonra aşı ne zaman vurulabilirim belli değil” dedi.