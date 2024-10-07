Son dakika golüyle maçı aldı!

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BÜYÜK ilgi gören karşılaşma, Türkspor Nürnberg’in sahasında Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ve çok sayıda sporseverin katılımıyla gerçekleşti. Başkonsolos Cebeci, maç öncesinde yaptığı açıklamada, karşılaşmanın dostluk ve centilmenlik çerçevesinde geçmesini temenni ettiğini belirtti. Karşılaşmanın ilk golü, maçın 32. dakikasında SV Eyüp Sultan Nürnberg’in başarılı oyuncusu Emre Aslantürk’ten geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Türkspor Nürnberg, ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaparak 52. dakikada Batı Trakyalı oyuncusu Levent Chasan’ın attığı golle eşitliği sağladı. İki takım da maçın ilerleyen dakikalarında birçok gol fırsatını değerlendiremedi. Maçın kaderi, uzatma dakikalarında değişti. 90+2. dakikada SV Eyüp Sultan Nürnberg’in tecrübeli oyuncusu Ufuk Bir, attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol, SV Eyüp Sultan Nürnberg’e galibiyeti getirdi.

Maçı Dr. Wolfgang Hussnätter yönetirken, yardımcı hakemler Niklas Dietsch ve Tomtis Bekenova görev aldı. Türkspor Nürnberg sahaya Jan Niedermeier, Efekan Karaca, Emirhan Karaaslan, Yakup Mert, Uğur Öten, Majid Salis Jara, Yusuf Çalgı, Kürşat Tozlı, Mustafa Doğmuş (Levent Chasan), Enes Aydoğdu, Sercan Çelik 11’i ile çıkarken, SV Eyüp Sultan Nürnberg’in sahadaki kadrosu ise Emirhan Göngör, Kejan Tarım, Emre Aslantürk, Mehmet Ceylan, Faruk Özkan, Cemil Yılmaz, Mehmet Karanfil, Emir Pampal, Mehmet Acar, Kerem Karagöz ve İlker Arayıcı’dan oluştu. Bu sonuçla SV Eyüp Sultan Nürnberg, zorlu derbi mücadelesinden galibiyetle ayrılarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.