Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...

Daniel Gabriel Pancu

2002-2006 yılları arasında Beşiktaş'ta forvet oynadı. Haim Revivo

2000 ile 2003 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan Revivo daha sonra Ocak 2003'te Galatasaray'a transfer olmuş ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda forma giymişti. Süper Lig'de etkili sol ayağı ile sayısız gol ve asiste imzasını koydu. Adriano Leite Ribeiro

Flamengo'da yetişen Brezilyalı yıldız, özellikle Inter'deki performansı ve attığı gollerle adından söz ettirmişti. Adriano, Parma, Inter ve Fiorentina ve Roma'da da forma giymişti.

Elano Blumer

2009 - 2010 sezonunda Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı yıldız Elano Blumer şimdilerde Brezilya'da teknik direktörlük görevinde. Nikola Lazetic

6 milyon Alman markı bonservis bedeli karşılığında Haziran 2000'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. İlk sezonunda neredeyse her maçta ilk 11 de görev yaptı ama ikinci sezonunda sadece 16 maçta forma giyebildi. Sırp oyuncu bedelsiz olarak 2002 yılının yazında İtalya'nın Como takımına transfer oldu. Ariel Ortega

1 Temmuz 2002'de Fenerbahçe'ye transfer olan Arjantin futbolunun eski yıldızı, 1 Ocak 2003'te Fenerbahçe'den ayrıldı. 6 aylık kısa dönemde asistleri ve golleriyle iz bıraktı.

Tomas Ujfalusi

2011-2013 yılların Galatasaray'da stoper oynamıştı. ABDUL KADER KEITA

2009 yılında Lyon'dan Galatasaray'a transfer olan Keita gösterdiği performans ile Süper Lig'i sallamıştı. Keita 2010-2011 sezonunda takımdan ayrılmıştı Claudio Maldonado

2008 yılında Alex de Souza'nın önerisiyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra yeşil sahalardan kopmayan Maldonado, şu anda Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Red Bull Bragantino'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Tomas Brolin

İsveç Milli Takımı formasıyla 90'lı yıllara damgasını vuran eski yıldız, Parma, Leeds United, Crystal Palace gibi takımlarda da forma giydi. İsveç formasıyla 47 maçta 27 gol atan Brolin, 3. oldukları 1994 Dünya Kupası'nda "Turnuvanın takımı"nda yer aldı. Fabio Luciano

2003-2006 yılları arasında Fenerbahçe'de stoperde forma giymişti. Stephen Appiah

2005-2008 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı yıldız, orta sahanın dinamosuydu.

John Carew

Beşiktaş'ta 2004-2005 sezonunda santrfor olarak forma giydi. Cesar Pirates

2003-2004 yılları arasında Galatasaray'da savunmanın sağında oynadı. Futbol dışında farklı bir alana yönelen ve müzik kariyeri yapan Prates, gitarıyla sahne almaya ve şarkı söylemeye devam ediyor. Daniel Güiza

Fenerbahçe'de 2008-2011 yılları arasında forvet olarak görev yaptı. Dirk Kuyt

2012 -2015 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

Oscar Cordoba

2003-2006 yılları arasında Beşiktaş'ın kalesini korudu. Mario Jardel

Dünyaca ünlü golcü, 2000-2001 sezonunda santrfor olarak görev yaptı.

Deivid de Souza

2006-2010 yılları arasında Fenerbahçe'de forvet olarak top koşturdu. Mateja Kezman

2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'de forvette görev yaptı. Abel Xavier

Galatasaray'da 2003'te Liverpool'dan kiralık olarak stoperde forma giydi. Ailton

Beşiktaş'ta 2006'da golcü olarak forma giydi. Rigobert Song

2004-2008 yılları arasında Galatasaray'da, 2008-2010 yılları arasında Trabzonspor'da forma giydi. Savunmanın göbeğinde görev yaptı.