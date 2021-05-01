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Avrupa
Haber Giriş: 01.05.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...

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Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...

Futbol sahalarında bir dönem performanslarıyla fırtına estiren, golleri ve asistleriyle öne çıkan yıldızların son halleri görenleri şaşırttı. Efsane isimlerin yıllar içindeki müthiş değişimleri dikkat çekti.

Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Daniel Gabriel Pancu
2002-2006 yılları arasında Beşiktaş'ta forvet oynadı.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Haim Revivo
2000 ile 2003 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan Revivo daha sonra Ocak 2003'te Galatasaray'a transfer olmuş ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda forma giymişti. Süper Lig'de etkili sol ayağı ile sayısız gol ve asiste imzasını koydu.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Adriano Leite Ribeiro
Flamengo'da yetişen Brezilyalı yıldız, özellikle Inter'deki performansı ve attığı gollerle adından söz ettirmişti. Adriano, Parma, Inter ve Fiorentina ve Roma'da da forma giymişti.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...

Elano Blumer
2009 - 2010 sezonunda Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı yıldız Elano Blumer şimdilerde Brezilya'da teknik direktörlük görevinde.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Nikola Lazetic
6 milyon Alman markı bonservis bedeli karşılığında Haziran 2000'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. İlk sezonunda neredeyse her maçta ilk 11 de görev yaptı ama ikinci sezonunda sadece 16 maçta forma giyebildi. Sırp oyuncu bedelsiz olarak 2002 yılının yazında İtalya'nın Como takımına transfer oldu.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Ariel Ortega
1 Temmuz 2002'de Fenerbahçe'ye transfer olan Arjantin futbolunun eski yıldızı, 1 Ocak 2003'te Fenerbahçe'den ayrıldı. 6 aylık kısa dönemde asistleri ve golleriyle iz bıraktı.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...

Tomas Ujfalusi
2011-2013 yılların Galatasaray'da stoper oynamıştı.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
ABDUL KADER KEITA
2009 yılında Lyon'dan Galatasaray'a transfer olan Keita gösterdiği performans ile Süper Lig'i sallamıştı. Keita 2010-2011 sezonunda takımdan ayrılmıştı
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Claudio Maldonado
2008 yılında Alex de Souza'nın önerisiyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra yeşil sahalardan kopmayan Maldonado, şu anda Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Red Bull Bragantino'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Tomas Brolin
İsveç Milli Takımı formasıyla 90'lı yıllara damgasını vuran eski yıldız, Parma, Leeds United, Crystal Palace gibi takımlarda da forma giydi. İsveç formasıyla 47 maçta 27 gol atan Brolin, 3. oldukları 1994 Dünya Kupası'nda "Turnuvanın takımı"nda yer aldı.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Fabio Luciano
2003-2006 yılları arasında Fenerbahçe'de stoperde forma giymişti.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Stephen Appiah
2005-2008 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı yıldız, orta sahanın dinamosuydu.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...

John Carew
Beşiktaş'ta 2004-2005 sezonunda santrfor olarak forma giydi.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Cesar Pirates
2003-2004 yılları arasında Galatasaray'da savunmanın sağında oynadı. Futbol dışında farklı bir alana yönelen ve müzik kariyeri yapan Prates, gitarıyla sahne almaya ve şarkı söylemeye devam ediyor.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Daniel Güiza
Fenerbahçe'de 2008-2011 yılları arasında forvet olarak görev yaptı.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Dirk Kuyt
2012 -2015 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...

Oscar Cordoba
2003-2006 yılları arasında Beşiktaş'ın kalesini korudu.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Mario Jardel
Dünyaca ünlü golcü, 2000-2001 sezonunda santrfor olarak görev yaptı.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...

Deivid de Souza
2006-2010 yılları arasında Fenerbahçe'de forvet olarak top koşturdu.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Mateja Kezman
2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'de forvette görev yaptı.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Abel Xavier
Galatasaray'da 2003'te Liverpool'dan kiralık olarak stoperde forma giydi.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Ailton
Beşiktaş'ta 2006'da golcü olarak forma giydi.
Son dakika - Eski yıldızların son halleri görenleri hayrete düşürdü...
Rigobert Song
2004-2008 yılları arasında Galatasaray'da, 2008-2010 yılları arasında Trabzonspor'da forma giydi. Savunmanın göbeğinde görev yaptı.

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