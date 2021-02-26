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Avrupa
Haber Giriş: 26.02.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

Son dakika: Brezilya'da tarihe geçen şampiyonluk! 90+6'da yıkıldılar

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Son dakika: Brezilya'da tarihe geçen şampiyonluk! 90+6'da yıkıldılar
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Brezilya Ligi dün gece inanılmaz bir şampiyonluk hikayesi yaşandı. Büyük heyecana sahne olan Sao Paulo - Flamengo ve Internacional - Corinthians maçlarında şampiyonluk 90+6. dakikada el değiştirdi. İşte yaşananlar...

Son dakika: Brezilyada tarihe geçen şampiyonluk 90+6da yıkıldılar
Brezilya Ligi yıllarca unutulmayacak bir şampiyonluk mücadelesine sahne oldu. Serie A'nın son haftasında 71 puanlı lider Flamengo deplasmanda Sao Paulo'ya konuk oldu.
Son dakika: Brezilyada tarihe geçen şampiyonluk 90+6da yıkıldılar
Flamengo'nun takipçisi 69 puanlı Internacional ise sahasında Corinthians ile karşılaştı.
Son dakika: Brezilyada tarihe geçen şampiyonluk 90+6da yıkıldılar
Sao Paulo lider Flamengo karşısında ilk yarının son dakikasında Luciano'nun golüyle devreye 1-0 önde girdi.
Son dakika: Brezilyada tarihe geçen şampiyonluk 90+6da yıkıldılar
51'de Bruno Henrique, Flamengo adına durumu 1-1'e getiren isim oldu.
Son dakika: Brezilyada tarihe geçen şampiyonluk 90+6da yıkıldılar

58'de bu kez Pablo sahneye çıktı ve Sao Paulo'yu maçta yeniden öne geçirdi.
Son dakika: Brezilyada tarihe geçen şampiyonluk 90+6da yıkıldılar
Maçta başka gol olmayınca Flamengo şampiyonluk şansını Internacional'in ellerine bıraktı.
Son dakika: Brezilyada tarihe geçen şampiyonluk 90+6da yıkıldılar
Internacional'e ise Corinthians karşısında atacağı bir gol şampiyonluğu getirecekti.
Son dakika: Brezilyada tarihe geçen şampiyonluk 90+6da yıkıldılar
Ev sahibi ekip aradığı golü 90+6. dakikada Edenilson ile bulmayı başardı.
Son dakika: Brezilyada tarihe geçen şampiyonluk 90+6da yıkıldılar
Internacionalli futbolcular tarihi bir sevinç yaşarken yan hakemin bayrağıyla yıkıldılar ve gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sao Paulo'ya 2-1 kaybeden Flamengolular, Internacional - Corinthians karşılaşmasının son anlarını böyle takip ettiler.
Son dakika: Brezilyada tarihe geçen şampiyonluk 90+6da yıkıldılar
Kalan 1 dakikada başka gol olmayınca Brezilya Ligi'nde şampiyon Flamengo oldu.
Son dakika: Brezilyada tarihe geçen şampiyonluk 90+6da yıkıldılar
Internacionalli futbolcular bitiş düdüğünün ardından adeta yıkılıp saha içerisinde büyük bir üzüntü yaşadılar.
Son dakika: Brezilyada tarihe geçen şampiyonluk 90+6da yıkıldılar
38 hafta sonunda Flamengo 71 puanla ligi tamamlarken, Internacional'e ise topladığı 70 puan şampiyonluk için yetmedi.
Son dakika: Brezilyada tarihe geçen şampiyonluk 90+6da yıkıldılar

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