Son dakika: Brezilya'da tarihe geçen şampiyonluk! 90+6'da yıkıldılar

Brezilya Ligi yıllarca unutulmayacak bir şampiyonluk mücadelesine sahne oldu. Serie A'nın son haftasında 71 puanlı lider Flamengo deplasmanda Sao Paulo'ya konuk oldu. Flamengo'nun takipçisi 69 puanlı Internacional ise sahasında Corinthians ile karşılaştı. Sao Paulo lider Flamengo karşısında ilk yarının son dakikasında Luciano'nun golüyle devreye 1-0 önde girdi. 51'de Bruno Henrique, Flamengo adına durumu 1-1'e getiren isim oldu.

58'de bu kez Pablo sahneye çıktı ve Sao Paulo'yu maçta yeniden öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca Flamengo şampiyonluk şansını Internacional'in ellerine bıraktı. Internacional'e ise Corinthians karşısında atacağı bir gol şampiyonluğu getirecekti. Ev sahibi ekip aradığı golü 90+6. dakikada Edenilson ile bulmayı başardı. Internacionalli futbolcular tarihi bir sevinç yaşarken yan hakemin bayrağıyla yıkıldılar ve gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sao Paulo'ya 2-1 kaybeden Flamengolular, Internacional - Corinthians karşılaşmasının son anlarını böyle takip ettiler. Kalan 1 dakikada başka gol olmayınca Brezilya Ligi'nde şampiyon Flamengo oldu. Internacionalli futbolcular bitiş düdüğünün ardından adeta yıkılıp saha içerisinde büyük bir üzüntü yaşadılar. 38 hafta sonunda Flamengo 71 puanla ligi tamamlarken, Internacional'e ise topladığı 70 puan şampiyonluk için yetmedi.