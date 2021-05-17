Son dakika - Beşiktaş’ın şampiyonluğu Avrupa’da gündem oldu!

Alman Bild gazetesinde Süper Lig şampiyonluk yarışının büyük çekişmeye sahne olduğuna ve son hafta maçlarında şampiyonun belli olduğuna dikkat çekildi, “Türkiye’de milimetrik bir sonuç yaşandı, kazananı averaj belirledi. Büyük heyecanın sonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş oldu” ifadeleri kullanıldı.

İspanya’da As gazetesi “Beşiktaş tek golle şampiyon oldu” başlığını atarak Galatasaray ile arasındaki averaj hesabına dikkat çekti. Marca gazetesi ise lig yarışının büyük heyecana sahne olduğunu belirterek “Kalp krizi geçirtecek bir sonda Beşiktaş şampiyonluğu Galatasaray’a karşı averajla elde etti” denildi.

İngiltere’de BBC mücadelenin kıyasıya olmasının altını çizerek “Türkiye’nin en üst ligindeki son günde Beşiktaş lig şampiyonu oldu” derken İngiliz Eurosport teknik direktörün başarısını öne çıkartarak “Beşiktaş son olarak 2016-17’de şampiyon olabilmişti. Sergen Yalçın’ın gençleştirdiği kadrosuyla şans yeniden yüzlerine güldü” değerlendirmesini yaptı. Fransa’da Lequipe gazetesinde şu satırlara yer verildi: “Son haftaya kadar belirsizlikle gelinen ve çılgın bir kovalamacının yaşandığı Türkiye liginde Beşiktaş gol averajıyla G.Saray’ı geçmeyi başardı. Ghezzal golü atana kadar Galatasaray diğer maçtaki skoruyla dokuz dakikalığına şampiyon kalabildi.”

Cezayir basınından Le Buteur Beşiktaş’a şampiyonluğu getiren golü Cezayirli bir futbolcunun kaydetmesini öne çıkardı. ‘Galibiyet golünü atan Ghezzal, Beşiktaş’a şampiyonluğu getirdi’ başlığının kullanıldığı haberde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı olan gecede siyah-beyazlıların mutlu sona ulaştığına işaret edildi.

