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Avrupa
Haber Giriş: 17.05.2021 - 11:08 |  Son Güncelleme:

Son dakika - Beşiktaş’ın şampiyonluğu Avrupa’da gündem oldu!

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Son dakika - Beşiktaş’ın şampiyonluğu Avrupa’da gündem oldu!

Beşiktaş’ın şampiyonluğu Avrupa’da da yankılandı. Alman, İngiliz, İspanyol ve Fransız medyalarında yer alan haberlerde, siyah-beyazlı takımın nefes kesen sezonu mutlu sonla kapattığı aktarıldı.

Alman Bild gazetesinde Süper Lig şampiyonluk yarışının büyük çekişmeye sahne olduğuna ve son hafta maçlarında şampiyonun belli olduğuna dikkat çekildi, “Türkiye’de milimetrik bir sonuç yaşandı, kazananı averaj belirledi. Büyük heyecanın sonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş oldu” ifadeleri kullanıldı.

Son dakika - Beşiktaş’ın şampiyonluğu Avrupa’da gündem oldu

İspanya’da As gazetesi “Beşiktaş tek golle şampiyon oldu” başlığını atarak Galatasaray ile arasındaki averaj hesabına dikkat çekti. Marca gazetesi ise lig yarışının büyük heyecana sahne olduğunu belirterek “Kalp krizi geçirtecek bir sonda Beşiktaş şampiyonluğu Galatasaray’a karşı averajla elde etti” denildi.
Son dakika - Beşiktaş’ın şampiyonluğu Avrupa’da gündem oldu

İngiltere’de BBC mücadelenin kıyasıya olmasının altını çizerek “Türkiye’nin en üst ligindeki son günde Beşiktaş lig şampiyonu oldu” derken İngiliz Eurosport teknik direktörün başarısını öne çıkartarak “Beşiktaş son olarak 2016-17’de şampiyon olabilmişti. Sergen Yalçın’ın gençleştirdiği kadrosuyla şans yeniden yüzlerine güldü” değerlendirmesini yaptı.
Son dakika - Beşiktaş’ın şampiyonluğu Avrupa’da gündem oldu
Fransa’da Lequipe gazetesinde şu satırlara yer verildi: “Son haftaya kadar belirsizlikle gelinen ve çılgın bir kovalamacının yaşandığı Türkiye liginde Beşiktaş gol averajıyla G.Saray’ı geçmeyi başardı. Ghezzal golü atana kadar Galatasaray diğer maçtaki skoruyla dokuz dakikalığına şampiyon kalabildi.”
Son dakika - Beşiktaş’ın şampiyonluğu Avrupa’da gündem oldu

Cezayir basınından Le Buteur Beşiktaş’a şampiyonluğu getiren golü Cezayirli bir futbolcunun kaydetmesini öne çıkardı. ‘Galibiyet golünü atan Ghezzal, Beşiktaş’a şampiyonluğu getirdi’ başlığının kullanıldığı haberde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı olan gecede siyah-beyazlıların mutlu sona ulaştığına işaret edildi.
Son dakika - Beşiktaş’ın şampiyonluğu Avrupa’da gündem oldu

Son dakika - Beşiktaş’ın şampiyonluğu Avrupa’da gündem oldu

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