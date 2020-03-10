Son dakika: Augsburg'un yeni hocası belli oldu!

Bundesliga takımını 48 yaşındaki Heiko Herrlich çalıştıracak.

Kulüp Genel Müdürü Stefan Reuter “Heiko Herrlich'in kulüp için faydalı olacağı konusunda ikna olduk. Hem Bundesliga'daki futbolculuk tecrübesi hem de teknik direktörlük tecrübesi onun iyi bir teknik direktör olduğunu gösteriyor. Heiko Herrlich ile biz tekrar başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Herrlich de yeni göreviyle ilgili şunları söyledi: “Augsburg'taki görevimden dolayı mutluyum. Tekrar bir takımı çalıştıracağım için çok şanslıyım. Augsburg çok ciddi bir yönetime sahip. Harika taraftarı var. Sürekli başarılı olmayı hedefleyen kulübün bir parçası olduğum için mutluyum” dedi.