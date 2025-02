‘Son Çığlık’ 12 Şubat’ta çıkıyor

Haberin Devamı

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’den kabak kemane sanatçısı Melisa Yıldırım da İngiltere’de hazırlanan bu albümde özgün bir bestesiyle yer alacak. Yıldırımın’ın bestesinde, en son 1989’da görülmüş, Hawaii adalarında nesli tükenmiş ‘Moho braccatus’ veya yerel adıyla Kauaʻi ʻoʻo kuşunun son ses kaydı var. Melisa Yıldırım bu bestesini, nesli tükenmiş kuşun yalnızlığından ve neslinin tükenişinden ilham alarak hazırlamış. ‘Son Çığlık’ (The Last Scream) adlı albüm, 2021’deki Cucusonic albümünün devamı olarak vahşi yaşam ve hayvan seslerinden yola çıkıyor. Albüm, İngiltere’de bir hayır kurumu olan ‘In Place of War’ projesi olarak hayata geçiyor.

HAYVANLARDAN SESLER TOPLANDI

Proje kapsamında müzisyenler çok sayıda bilim insanı ve araştırmacıyla birlikte çalıştı. Profesör Felipe Toledo, projenin amacıyla ilgili şunları söyledi: “Türler, endişe verici bir hızda yok oluyor. Bilim insanları bu türleri korumaya yoğunlaşsa da yok oluşun hızı bu çabaların önüne geçiyor. Hayvanların sesini kaydetmek, en azından hayvanların büyüleyici davranışlarından bir kesite sahip olmamızı sağlıyor.” Hayvanlardan toplanan sesler proje kapsamında sanatçılara dinletildi ve bunlardan yola çıkarak sanatsal üretimler ortaya çıkarıldı. ‘The Last Scream’ projesi, iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin azalması arasındaki bağlantıya dikkat çekmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda farklı türlerin seslerini kullanarak olağanüstü sanatçıların müzik üretimleri için bir zemin sağlıyor.