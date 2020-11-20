Son anda kaçmışlar... Biri bilgi mi sızdırdı...

HAKLARINDA uluslararası yakalama emri çıkarılan ve nerede olabileceklerine dair bilgi bulunmayan ikiz kardeşlerin evinde arama yapan polis, balta ve kuru sıkı tabanca bulmuştu. Baltanın soygunda kullanılan balta olup olmadığı ise bilinmiyor. Müze soygunu şüphelisi üç kişi ise Berlin’de yakalandıktan sonra Dresden’de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasındaki 23 yaşındaki Wissam Remmo, iki kuzeniyle birlikte 2017 yılının mart ayında Berlin’deki Bode Müzesi’ne camdan girmiş ve 100 kilo ağırlığındaki altın parayı el arabasına yükleyerek kaçmıştı. Soyguna, müzenin Türkiye kökenli güvenlik görevlisi de yardım etmişti. Polis güvenlikçinin banka hesaplarını inceleyerek soygunun faillerini yakalamıştı. Soygunun üzerinden yaklaşık üç yıl 9 ay geçmesine rağmen altın para hâlâ bulunamadı. Polis yetkilileri altın paranın eritilip satıldığından hareket ediyor.