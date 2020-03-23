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Avrupa
Haber Giriş: 23.03.2020 - 10:44,Son Güncelleme:/

'Son 4 gündür hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum'

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'Son 4 gündür hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum'
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NBA'de corona virüs testi pozitif çıkan ilk basketbolcu olan Utah Jazz'in Fransız pivotu Rudy Gobert,"Bu hastalığın semptomlarından biri koku ve tat alma kaybı" dedi.

NBA'de corona virüs testi pozitif çıkan ilk basketbolcu olan Utah Jazz'in Fransız pivotu Rudy Gobert, sosyal medyadan twitter üzerinden yaptığı açıklamada son 4 günde hiçbir şeyin kokusunu alamadığını ve koku ve tat alma kaybının belirtilerden biri olduğunu söyledi. Gobert'in açıklaması şöyle; "Koku ve tat alma kaybı, kesinlikle semptomlarından biri. Son 4 gündür hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Aynı şeyi yaşayan var mı?" NBA'de Rudy Gobert'te corona virüs tespit edildikten sonra NBA yönetimi, organizasyonu süresiz askıya almıştı. NBA'de şu ana kadar 14 basketbolcu salgına yakalandı.

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