Son 30 yılın en büyük düşüşü

PİYASALARDA, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 7.5 azalması yönündeydi. Sanayi üretimi, Mart 2019’a göre de 11.6’lık daralma kaydetti. Daha önce yıllık yüzde 1.2 düşüş olarak açıklanan şubat ayı sanayi üretimi verisi yüzde 1.8 düşüş olarak revize edildi. Veriler, martta önceki aya kıyasla, enerji ve inşaat hariç, sanayi üretiminin yüzde 11.6 düştüğünü ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 16.5 ve ara malı üretimi yüzde 7.4 düştü. Martta tüketim malları üretimi yüzde 7.5 düşerken sanayi dışında inşaatta bir önceki aya göre yüzde 1.8 artış görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 6.4 düşüş kaydedildi. Ülkenin otomobil sektörünün üretiminde ise yüzde 31.1 azalma görülmesi dikkati çekti.

İLK ÇEYREKTE ILIMLI KALDI

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sanayi üretiminde yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.2’lik bir düşüş görüldüğü belirtilerek, “2020 yılına iyi bir başlangıç yapıldığı göz önüne alındığında, küresel salgının tetiklediği üretim düşüşü ilk çeyrekte ılımlı kaldı. Ekonomideki kapanış mart ayının ikinci yarısını etkiledi. Nisan ayında üretimde daha da keskin bir düşüş beklenebilir” değerlendirmesine yer verildi. Bakanlığın açıklamasında, yılın ocak-mart dönemimde inşaat üretiminde yüzde 5.5 artış olduğu da kaydedildi. Destatis, ülkede fabrika siparişlerinin mart ayında yüzde 15.6 azaldığını açıklamıştı. Bu düşüşte fabrika siparişlerinin Ocak 1991’de serinin başlangıcından bu yana yaşadığı en büyük düşüş olarak kayıtlara geçmişti.