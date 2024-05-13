Son 28 yılın en yüksek rakamı! Milletvekillerine 635.50 Euro zam!

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MİLLETVEKİLİ aylıklarındaki artışın bu yasama döneminin başında enflasyon oranına belirlenmesi karara bağlandığı için Federal Meclis’te ayrıca bir oylamaya gerek duyulmadığı belirtildi. Bu rakamın son 28 yıldaki en yüksek zam olduğuna da dikkat çekildi. Milletvekilleri aylıklarına yapılan zammın emekli aylıklarına da yansıyacağı ve 4 yıllık yasama döneminde 1112.72 Euro emekli aylığı alma hakkı elde edecekleri de belirtilirken, “Ortalama ücretle çalışan bir işçinin bu düzeyde bir emekli aylığı alabilmesi için 30 yıl çalışması gerekir” denildi. 26 yıl milletvekilliği yapan birinin ayda 7 bin 298 Euro emekli aylığı alacağı, bir işçinin bu düzeyde emekli aylığı alabilmesi için en az 200 yıl çalışması gerekeceğine de dikkat çekildi.