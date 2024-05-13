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Son 28 yılın en yüksek rakamı! Milletvekillerine 635.50 Euro zam!

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#AVRUPADAN HABER#Federal İstatistik Dairesi#MİLLETVEKİLİ Aylıkları
Son 28 yılın en yüksek rakamı Milletvekillerine 635.50 Euro zam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 14:10

Almanya’da milletvekili aylıklarına Federal İstatistik Dairesi’nin enflasyon verileri ışığında 1 Temmuz itibariyle geçerli olmak üzere 635.50 Euro zam yapıldı. Böylece 734 milletvekilinin 10 bin 591 Euro 70 Cent olan aylıklarının 11 bin 227 Euro 20 Cent olacağı açıklandı.

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MİLLETVEKİLİ aylıklarındaki artışın bu yasama döneminin başında enflasyon oranına belirlenmesi karara bağlandığı için Federal Meclis’te ayrıca bir oylamaya gerek duyulmadığı belirtildi. Bu rakamın son 28 yıldaki en yüksek zam olduğuna da dikkat çekildi. Milletvekilleri aylıklarına yapılan zammın emekli aylıklarına da yansıyacağı ve 4 yıllık yasama döneminde 1112.72 Euro emekli aylığı alma hakkı elde edecekleri de belirtilirken, “Ortalama ücretle çalışan bir işçinin bu düzeyde bir emekli aylığı alabilmesi için 30 yıl çalışması gerekir” denildi. 26 yıl milletvekilliği yapan birinin ayda 7 bin 298 Euro emekli aylığı alacağı, bir işçinin bu düzeyde emekli aylığı alabilmesi için en az 200 yıl çalışması gerekeceğine de dikkat çekildi.

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#AVRUPADAN HABER#Federal İstatistik Dairesi#MİLLETVEKİLİ Aylıkları

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