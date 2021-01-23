Son 24 saatte koronavirüsten 879 ölüm

KORONAVİRÜS nedeniyle son 24 saatte 879 kişinin hayatını kaybetti, toplam can kaybı 51 bin 521 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 795 bin 400 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedilirken, aktif vaka sayısının 275 bin 758 olduğu belirtildi. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.96 olarak açıklandı. Salgının başlangıcından bu yana toplam 37 milyon 807 bin 558 kişiye test yapıldığı aktarıldı. Salgın nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 791, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 2 bin 722 olarak kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin yüzde 84.43 oranında dolu olduğu ifade edildi. Ayrıca, 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık’tan bu yana 1 milyon 501 bin 639 kişiye aşı yapıldığı, 115 bin 175 kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığı ifade edildi.