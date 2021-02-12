Son 24 saatte 556 kişi öldü
Almanya’da salgını takip eden Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre son 24 saatte 9 bin 860 yeni korona vakası görüldü, 556 kişi hayatını kaybetti.
BUGÜNE kadar enfekte olanların sayısı 2 milyon 320 bin 93 oldu. Enfekte olanlardan 2 milyon 110 bini ise iyileşti. Almanya’da ölenlerin toplam sayısı da 64 bin 191’e yükseldi. 27 Aralık’ta başlayan aşılama kapmasında şu ana kadar 2 milyon 556 bin 697 kişiye aşı yapıldı. İkinci doz aşısı da yapılanların sayısı ise 1 milyon 253 bin bin 306 olarak açıklandı. Almanya genelinde huzurevlerinde kalanların yarısına iki doz aşı yapıldı. Buna göre ilk aşısı yapılanların nüfusa oranı yüzde 3.2 oldu.
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