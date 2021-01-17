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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

Son 24 saatte 445 kişi Kovid-19’a teslim

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Son 24 saatte 445 kişi Kovid-19’a teslim
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Almanya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 445 kişi daha hayatını kaybetti.

ROBERT Koch Enstitüsü, Almanya’da son 24 saatte 13 bin 882 koronavirüs vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 2 milyon 33 bin 518’e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 445 kişi şimdiye kadar ise toplam 46 bin 419 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 672 bin kişinin iyileştiği kaydedildi. Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 14 olurken, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısının ise 2 bin 850 olduğu ve yoğun bakım servislerinin yüzde 82.54 oranında dolu olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, ülke genelinde başlayan aşılama kampanyasında 27 Aralık’tan bu yana 1 milyon 48 bin 160 kişiye aşı yapıldığını belirtti.

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