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Avrupa
İHA / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 11:51 | Son Güncelleme:

Son 24 saatte 356 kişi öldü

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Son 24 saatte 356 kişi öldü
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Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine Almanya’da son 24 saatte 13 bin 755 koronavirüs vakasının tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 640 bin 858’e yükseldi.

AÇIKLAMAYA göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 356 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 29 bin 778’ye yükseldi. Açıklamada, salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 236 bin 700 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının 374 bin 380 olduğu belirtildi.

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