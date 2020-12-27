Son 24 saatte 356 kişi öldü

AÇIKLAMAYA göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 356 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 29 bin 778’ye yükseldi. Açıklamada, salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 236 bin 700 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının 374 bin 380 olduğu belirtildi.