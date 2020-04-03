‘Somut tarih vermem sorumsuzluk olur’

“Yalnızlığın, tek başına karantina altında kalmanın ne kadar zor olduğunu şimdi çok iyi anlıyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Başbakan Merkel, “Karantinadan çıkıp bugün size başbakanlıktan seslenebildiğim için mutluyum. Ev karantinam bitti ve iyiyim” dedi. ‘Bu önlemler daha ne kadar sürecek’ diyenleri de çok iyi anladığını belirten Merkel, “Bugün size somut bir tarih vermem sorumsuzluk olur” diye konuştu.

PASKALYA’DA EVDE KALIN

Başbakan Merkel gelecek hafta başlayacak olan dini paskalya tatili nedeniyle herkesi çok daha dikkatli olmaya çağırdı ve bu yıl paskalyanın da korona krizi nedeniyle farklı geçmek zorunda olduğunu vurguladı. Paskalyada insanların kiliseye gidemeyeceğini, yakınlarını ziyaret edemeyeceğini belirten Merkel, bu vesileyle Almanya’da ibadetevlerine gidemeyen müslümanları, yahudileri ve başka inançtan insanları da düşündüğünü kaydetti. Merkel herkesi kurallara uymaya çağırdı ve “Ne olur ciddiye alın! Bu paskalya bayramında Almanya içinde kısa mesafeli bile olsa seyahat etmeyin, göllere, dağlara çıkmayın, yakınlarınızı ziyaret etmeyin. Maske takıyor olsanız bile mesafe bırakmayı asla ihmal etmeyin, en iyi korunma yöntemi bu” dedi.