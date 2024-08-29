Solingen’in ardından mültecilere sert tedbirler: ‘Yardımlar kesilsin’

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AYNI zamanda Federal Maliye Bakanı olan Lindner, mültecilere ödenen sosyal yardımda daha fazla kesinti yapılmasını istedi. Lindner, hükümet ortağı SPD ve Yeşiller’e, ‘Dublin mültecileri’ olarak geri gönderilmesi gerekenlere Alman vergi mükelleflerinden ‘sıfır Euro’ verilmesi gerektiğini önerdiğini söyledi. FDP lideri, Maischberger siyasi tartışma programında yaptığı açıklamada, sınır dışı edilmesi gereken mültecilere, “Asıl sorumlu ülkeye dönüş masrafları dışında” hiç sosyal yardım verilmemesi gerektiğini savundu. Dublin sürecinde yer alan sığınmacıların Avrupa’da istedikleri ülkeyi seçme haklarının olmadığını belirtti.

TEŞVİK EDİCİ OLMAMALI

AB içindeki Dublin prosedürü, sığınma işlemlerinin, mültecilerin ilk olarak hangi AB ülkesine giriş yaptılarsa, o ülkede gerçekleştirilmesini öngörüyor. Lindner, “Örneğin, ilk kez Bulgaristan’da Avrupa topraklarına ayak basan insanlar için hiçbir teşvik yaratılmamalı” diyerek, Almanya’ya gelmek için hiçbir teşvik olmaması gerektiğini ifade etti. Öte yandan hükümetin, sosyal yardımdaki kesintilerin yanı sıra silah kullanan mültecilerin daha kolay sınır dışı edilmesi gibi konuları içeren kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtildi. Ayrıca polisin yetkilerinin de artırılması gündemde. Buna göre, tren istasyonlarının güvenliğinden sorumlu olan federal polise, şüphe olmadan da kontroller yapma yetkisi verilmesi planlanıyor.

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SCHOLZ EYALETLERLE GÖRÜŞECEK

Tartışmaların alevlenmesinden sonra Başbakan Olaf Scholz, eyalet yönetimleri ve ana muhalefetteki Birlik Partisi’yle de saldırının sonuçları hakkında görüşmeler yapacak. Scholz, İçişleri Bakanı’nın da bu konuyla ilgili olarak bakanlar konferansı başkanlık ve eş başkanlık temsilcilerini, en büyük muhalefet partisinin temsilcilerini ve ilgili federal bakanlıkları hedefe yönelik görüşmelere davet edeceğini belirtti. Görüşmelerin, reddedilen sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi, terörle mücadele ve silah yasası konularını kapsaması planlanıyor. Bu süreçte eyaletler ve Birlik Partisi tarafından sunulan öneriler de dikkate alınacak.Öte yandan, hükümet, sosyal yardımdaki kesintilerin yanı sıra, silah kullanan mültecilerin daha kolay sınır dışı edilmesi gibi konuları içeren kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtildi. Ayrıca polisin yetkilerinin de artırılması gündemde. Buna göre, tren istasyonlarının güvenliğinden sorumlu olan federal polise, şüphe olmadan da kontroller yapma yetkisi verilmesi planlanıyor.

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