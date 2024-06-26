Solingen’de patlama: Bir kişi öldü

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POLİS akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, patlama sonucu bir kişinin aldığı yaralar nedeniyle hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Diğer dört kişi de cam kırıkları ya da patlama travması nedeniyle hafif yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Bu kişilerin yedi yaşında bir kız çocuğu, 35 ve 45 yaşlarında iki kadın ve 38 yaşında bir erkek olduğu bildirildi. Görgü tanıkları dumanla birlikte yüksek bir patlama sesi duyduklarını bildirdi. Polis, “Yapılan ilk incelemelere göre, önceden kimliği bilinmeyen bir kişi, içinde henüz belirlenemeyen bir madde bulunan bir şişeyi kaldırıma düşürmüştür. Şişe patladığında bir alevlenme meydana gelmiş ve bu da komşu binadaki camların hasar görmesine yol açmıştır. Yangın kısa sürede söndürülmüştür” denildi.