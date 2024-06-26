Solingen’de patlama: Bir kişi öldü

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 10:57
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Solingen’de Türklerin işlettiği bahis oyunları oynanan bir kahvehanenin önünde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.
POLİS akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, patlama sonucu bir kişinin aldığı yaralar nedeniyle hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Diğer dört kişi de cam kırıkları ya da patlama travması nedeniyle hafif yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Bu kişilerin yedi yaşında bir kız çocuğu, 35 ve 45 yaşlarında iki kadın ve 38 yaşında bir erkek olduğu bildirildi. Görgü tanıkları dumanla birlikte yüksek bir patlama sesi duyduklarını bildirdi. Polis, “Yapılan ilk incelemelere göre, önceden kimliği bilinmeyen bir kişi, içinde henüz belirlenemeyen bir madde bulunan bir şişeyi kaldırıma düşürmüştür. Şişe patladığında bir alevlenme meydana gelmiş ve bu da komşu binadaki camların hasar görmesine yol açmıştır. Yangın kısa sürede söndürülmüştür” denildi.PLANLI MI PLANSIZ MI?
Kimliği henüz tam olarak açıklanmayan adam ciddi şekilde yaralandı ve bir kurtarma helikopteriyle özel bir kliniğe götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen birkaç saat sonra hastanede hayatını kaybetti. Polis sözcüsü olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Sözcü, ölen kişinin şüpheli olup olmadığıyla ilgili bilgi vermedi. Patlamanın meydana geldiği yerdeki bir dükkân işletmecisi, Alman Haber
Ajansı’na yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin daha önce de mala zarar verme suçlarından tanındığını belirtti. İşletme sahibi, adama seslendiğinde, elindeki şişe benzeri bir nesneyi yere düşürdüğünü ve bunun da patladığını ifade etti. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis geldi. Olay yerinin bulunduğu Solingen
şehir merkezindeki dört şeritli ticari cadde ve geniş bir alan geçici olarak kordon altına alındı. Polis, patlamaya sebep olan kişinin bunu planlayıp planlamadığını araştırıyor.