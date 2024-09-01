Haberin Devamı

“BU kadar acı, bu kadar üzüntü, bu kadar korkutucu. Sözlükleri telaffuz etmekte zorlanıyorum. Her kelime çok fazla. Ama her kelime çok az. Almanya, kurbanların, yaralıların ve yakınlarının yanında. Sizler yalnız değilsiniz. Bizler, hepimiz yanınızdayız. Solingen yalnız değil. Solingen’in yanındayız. Solingen’in kuruluşunun 650’nci kuruluş yıl dönümünü diğer insanlarla birlikte, müzik eşliğinde coşkuyla kutlamak isteyen insanların radikal birinin terör saldırısı nedeniyle yaşamlarını yitirmeleri, bazılarının da yaralanmaları derin acı ve üzüntü verici. Bu kanlı saldırı, dost, dünyaya açık ve çok çeşitli bir ülkeyi içten sarstı. Farklılıklara rağmen bu ülkede barış içinde yaşamak isteyen insanlarımızı derin üzüntüye boğdu.”

Haberin Devamı

‘ÖNCELİĞİMİZ DÜZENSİZ GÖÇ OLMALI’

Cumhurbaşkanı Steinmeier, tüm demokratik partilere göç politikalarını değiştirme, birlikte hareket etme ve destekleme çağrısında bulundu. Düzensiz göçün engellenmesi için tüm imkânların seferber edilmesini isteyen Steinmeier, şöyle devam etti: “Düzensiz göçün sınırlandırılması önümüzdeki yıllarda önceliğimiz olmalı. Bunun için de ülke genelinde birlikte hareket etmek gerekmektedir. Ben de bu ülkedeki insanlar da parti politikasının ötesinde ortak bir tutum ve davranış sergilenmesini bekliyor. Bu ülkede yaşayan demokratik tüm güçlere bu alanda sorumluluk düşüyor. Biz, politik nedenlerle takibata uğrayan ve savaştan kaçan insanları korumak için kapılarımızı açıyoruz. Bu, ancak onların sayılarının belirli bir sınırı aşmamasıyla mümkün. Korunmak için ülkemize gelenlerin geçerli yasalarımıza da saygı göstermeleri gerekir.”

Haberin Devamı

‘DEVLET SÖZÜNÜ YERİNE GETİREMEDİ’

“Şu andaki yaşam biçimini, özgürlükçü demokratik yaşamı korumak ancak devletin insanlarını şiddetten korumasıyla mümkün olur. Bunun için de işleyen bir devlete ihtiyacımız var. Sınırsız bir güvenlik mümkün olmasa da insanlar yaşadıkları ülkede kendilerini güvende hissetmelidir. Solingen’de devlet, güvenlik ve koruma konusunda verdiği sözü yerine getirememiştir.”

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Şansölye Scholz, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas ve KRV Başbakanı Wüst, tören öncesi kurban yakınları, yaralılar ve yakınları, ilk yardım ekipleri, itfaiye ekipleri ve temsilcileriyle de bir araya geldiler.