Solingen saldırısı AfD’ye yarayacak mı

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SOLİNGEN’deki gelişmenin, mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden kısa bir süre önce Mannheim’da yaşanan saldırıya benzer bir etki yaratabileceği düşünülüyor. AfD o dönemde son anketlere kıyasla neredeyse iki puan daha iyi bir performans sergilemişti. Aşırı sağcı parti AfD, Solingen saldırısından hemen sonra saldırıyı seçim kampanyalarında kullanmaya başladı. Thüringen eyaletinde kamuoyu yoklamalarında ilk sırada yer alan AfD, Solingen saldırısını oylarını artırmak için fırsat olarak görüyor. Bu eyalette seçimler 1 Eylül’de yapılacak. AfD sosyal medyadaki paylaşımalarında “Ya Höcke ya da Solingen” sloganını kullanıyor. Paylaşımlarda, Solingen saldırısını çağrıştıran kanlı bıçaklı resimler de yer alıyor. Ayrıca Suhl kentindeki, Thüringen eyaletinin ilk mülteci başvurusu merkezine gönderme yapılarak “Suhl Solingen olmasın” deniliyor.

‘SUHL SOLİNGEN OLMASIN’AfD Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, hoşgörüyü, kozmopolitliği ve çeşitliliği her zaman bir abide gibi önlerinde taşıyanların Solingen için zemin hazırladıklarını belirtmişti. Höcke, pazar günü yapılacak seçimlere atıfta bulunarak, “Burada çizgiyi çekiyoruz” dedi. Björn Höcke hafta sonu Facebook hesabından da kırmızı beyaz harflerle “Suhl Solingen olmasın” yazılı bir fotoğraf paylaştı. Ancak tüm bunlara rağmen, kamuoyu araştırmacıları Solingen saldırısının eyalet seçimleri üzerinde büyük bir etkisi olacağına şüpheyle yaklaşıyor. Kamuoyu yoklama şirketi İnfratest-dimap sorumlularından Stefan Merz, saldırının “AfD’nin değirmenine kesinlikle şu taşıyacağını” belirtti ancak AfD’nin zaten bu konuda çok önceden söylemlerinin belli olduğunu belirtti ve “Saldırının özellikle büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum” dedi.HİÇBİR KOŞULDA SORUMLULUK VERİLMEMELİÖte yandan CDU ve CSU liderleri, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde AfD’nin zafer kazanmasının sonuçları konusunda uyarıda bulundu. CDU lideri Friedrich Merz pazartesi akşamı partisinin Saksonya teşkilatının Dresden’de düzenlediği seçim kampanyası etkinliğinde yaptığı konuşmada “Birlik bu ülkeyi farklı bir politika, farklı bir ülke, farklı bir toplum isteyen ve demokrasimizle hiçbir ilgisi olmayan insanlara bırakmaya hazır değildir” dedi. Merz bu uyarısına Sahra Wagenknecht ittifakı partisi BSW’yi de dahil etti. Merz, uluslararası kamuoyunun da bu eyalet seçimlerini takip ettiğini vurguladı. Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder de, AfD’ye ne Saksonya’da ne de Almanya’da ‘hiçbir koşul altında’ sorumluluk verilmemesi gerektiğini söyledi. Bu partinin izlediği yolun Almanya’yı “tamamen yanlış bir köşeye” sürüklediğini belirten Söder, CDU’lu Michael Kretschmer’in eyalet başbakanı olarak kalmasını sağlamak için mücadele edeceklerini söyledi.