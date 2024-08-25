Solingen saldırganı teslim oldu

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ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Solingen kentinin 650. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen ‘Çeşitlilik Festivali’nde, cuma akşamı 3 kişiyi bıçaklayıp öldüren, 5’i ağır 8 kişiyi yaralayan saldırgan yaklaşık 26 saat sonra polise teslim oldu. Saldırganın, dün gece saat 23.00 sıralarından polise giderek teslim olduğu açıklandı. KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bütün gün aranan zanlı teslim oldu” derken, Der Spiegel dergisi teslim olan saldırganın 2022 yılında Almanya’ya gelerek Bielefeld kentinde iltica başvurusunda bulunan İssa al H. adında 26 yaşında Suriyeli bir sığınmacı olduğuna yer verdi. Bild de saldırganın polise giderek “Sizin aradığınız benim” deyip teslim olduğunu ve gözaltına alındığını yazdı.

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DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ

Olayın ardından kaçak saldırganın yakalanması için polis aralıksız çalışmalarını sürdürürken, dün öğleye doğru bir ihbar üzerine saldırıdan önce saldırganla konuştuğu ileri sürülen 15 yaşında bir genç gözaltına alınmıştı. Akşam saat 21.00’e doğru da olay yerine yakın bir sığınmacı yurdunda bir başka şahsın ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı açıklanmıştı. Bu şahıs, gözaltına alınmadan kısa bir süre önce de terör örgütü DEAŞ Solingen’deki saldırıyı üstlenmişti. DEAŞ’ın haber kanalı ‘Amaq’, “Almanya’nın Solingen kentinde Hıristiyanların etkinliğindeki dünkü saldırıyı gerçekleştiren bir DEAŞ askeriydi. Filistinlilerin ve diğer Müslümanların öcü gerçekleştirildi” açıklamasında bulunmuştu.





‘EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMALI’

Sadece Solingen’i değil, tüm Almanya’yı sarsan ve insanların tedirginliğini artıran bu saldırı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Şansölye Olaf Scholz başta olmak üzere çeşitli çevreler tarafından şiddetle kınamıştı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Solingen’de meydana gelen bu korkunç olay beni ve ülkemizi derinden sarstı. Ölenler için üzülüyor, yaralıların en kısa zamanda iyileşmelerini diliyorum. Düşüncelerim kurbanların yakınlarının yanındadır. Polislere ve ilkyardım ekiplerine teşekkür ediyorum. Saldırgandan bunun hesabı sorulmalı. Biz hep birlikte kin ve şiddete karşıyız” açıklamasında bulunmuştu.

Başbakan Olaf Scholz da 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı ‘korkunç bir olay’ olarak nitelerken, derinden sarsıldığını vurgulamış ve “Saldırgan en kısa zamanda yakalanmalı ve hak ettiği en ağır cezaya çarptırılmalı” demişti.

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‘YÜREĞİM BURKULDU, GÖZLERİM YAŞLI’

KRV Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, İçişleri Bakanı Herbert Reul ile Federal İçişleri Bakanı ile Solingen Büyükşehir Belediye Başkanı Tim Kurzbach da olay yerinde incelemelerde bulunup hak ettiği en ağır cezaya çarptırılması için polisin halkın da desteğiyle saldırganın yakalanması için aralıksız çalıştığını açıklamışlardı. Tim Kurzbach ayrıca saldırı akşamı, Facebook’da “Bu akşam Solingen’de hepimiz şoktayız. Üzgünüz. Biz kentimizin kuruluş yıl dönümünü kutlamak isterken, ölenlerimizin acısını yaşıyoruz. Yüreğim burkuldu, gözlerim yaşlı” paylaşımında bulunmuştu. 3 gün sürmesi öngörülen festival de kanlı olayın ardından iptal edilmişti.

Saldırganın Arap görünümlü olduğu iddiaları üzerine sosyal medyada 1993 yılında aşırı sağcılar tarafından girişilen kundaklamada 5 ferdini kaybeden Türkiye kökenli Genç Ailesinin ikamet ettiği binadan görüntüler paylaşılarak, benzer girişimde bulunulması tehditleri de savrulmuştu.