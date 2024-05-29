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Solingen kurbanları anıldı

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Solingen#Anma
Solingen kurbanları anıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 17:48

29 Mayıs 1993’te Almanya’nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan 5 Türk, Amasya’daki mezarları başında dualarla anıldı. Onların acısını bağrına basıp yıllardır verdiği dostluk mesajlarıyla bilinen ‘Bilge Ana’ Mevlüde Genç de ölümünün ikinci yılında unutulmadı.

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KUNDAKLANAN evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk için, facianın 31’inci yıl dönümünde Taşova’ya bağlı Mercimek köyünde anma programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, “Ne yazık ki, bu acı olayda merhum Mevlüde teyzemiz ve Durmuş amcamızın kızları Gürsün İnce ve Hatice Genç, torunları Saime, Hülya Genç ile yeğenleri Gülistan Öztürk hayatlarını kaybetti. Kendilerine bir kez daha devletimiz adına ilçe kaymakamı olarak Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Durmuş Genç ile görüntülü görüşen Kaymakam Kılıç, “Mevlüde teyzemizi, kardeşlerimizi ve ablalarımızı andık. Türk milletinin kalbinde yaşayacaklar, unutulmayacaklar. Mevlüde teyzemizin kin ve nefret söylemlerinde bulunmaması, dostluk ve kardeşlik söylemlerinde bulunması hem devletimiz tarafından hem de Alman devleti tarafından takdirle karşılandı. Ruhu şad olsun” diye konuştu. Programa Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Genç ailesi yakınları, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

Solingen kurbanları anıldı

Solingen kurbanları anıldı


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#ALMANYA#Solingen#Anma

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