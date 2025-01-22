Solingen kundakçısı hakim karşısında

Haberin Devamı

Wuppertal Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada 40 yaşındaki sanık, dört cinayet ve 21 kişiye yönelik cinayete teşebbüs suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Sanık, bugüne kadar suçlamalar hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Ancak avukatları, ilerleyen duruşmalarda bazı konular hakkında ifade vereceğini duyurdu. Mahkeme, farklı suçlamaların da bulunduğu dava için 10 duruşma günü belirledi. Sanık Daniel S., daha önce yalnızca küçük çaplı suçlarla bilinirken, savcılık onun ciddi bir suç işleme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. İddianameye göre, 25 Mart 2024 tarihinde, Solingen Grünewalder Straße 69 numaralı binanın girişine bir plastik bidonda getirdiği benzini dökerek ateşe veren sanık, kısa sürede tüm binayı alevler içinde bıraktı. Yangında binanın çatı katında yaşayan dört kişilik bir aile hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

SİYASİ ARKA PLANI YOK

Bu korkunç olay, 1993 yılında ırkçı bir saldırıda Genç ailesine yönelik gerçekleştirilen kundaklama olayını yeniden hatırlatmıştı. Ancak polis ve savcılık, bu saldırıda siyasi bir arka plan bulunmadığını açıkladı. Sanığın olaydan önce binanın arka kısmında kiracı olduğu, ancak 2022 yılında kira ödememesi nedeniyle evden çıkarıldığı öğrenildi. Binanın sahibiyle yaşadığı tartışmanın ardından intikam amacıyla bu kundaklamayı gerçekleştirdiği düşünülüyor. Sanık, yalnızca bu kundaklama olayıyla değil, aynı zamanda 8 Nisan 2024’te gerçekleştirdiği başka bir vahşi saldırıyla da suçlanıyor. İddialara göre, Daniel S., bir tartışma sırasında beş yaş büyük bir erkeğe bıçakla saldırdı ve iki ağır darbeyle kurbanın kafa derisini soyma girişiminde bulundu. Mağdur, ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ayrıca 2022 ve 2024 yıllarında gerçekleşen iki farklı kundaklama vakasında daha, insanlar içerideyken binaları ateşe verdiği iddiaları da sanığın suç dosyasında yer alıyor.