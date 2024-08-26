Solingen gösterilerinde yumruklar konuştu

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SAĞ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) gençlik teşkilatı Genç Alternatifler’in (JA) gösteri düzenleyeceğinin ortaya çıkması üzerine her türlü sağcı ve aşırı sağcı akımlara karşı olan ‘Wuppertal karşı koyar’ adlı sivil topluk kuruluşu ile Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından faaliyetleri izlenen Maoist-Stalinist ‘Almanya Marksist Leninist Partisi’ (MLPD) de gösteri izni aldı. Her üç gösteri de kanlı saldırının yaşandığı yerin yakınlarında yapıldı. Sağ popülist JA’nın “Geriye göç yaşam kurtarır” adı altında düzenlediği gösteri sırasında “Sığınmacılar dışarı”, “Yabancılar dışarı” sloganları atıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

MLPD’nin düzenlediği gösteriye katılanlardan bir grubun “Naziler dışarı”, “Neonaziler defolun”, “Faşizme karşı sesimizi yükseltelim” diyerek sağ popülist göstericilere saldırmak istemesi üzerine olaylar çıktı. Bazı göstericiler arasında yumruklaşmalar yaşandı. Ancak farklı gruplar arasında bariyer oluşturan polis zamanında müdahale ederek olayların büyümesini engelledi. Saat 20.00’ye doğru göstericiler dağıldı. Polisin verilerine göre ‘Wuppertal karşı koyar’ gösterisine 375, diğer gösterilere de 100 civarında kişi katıldı.

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Diğer yandan, Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, Suriye vatandaşı Issa Al H’nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.