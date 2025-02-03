×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Solingen canisi itiraf etti

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Solingen#Kundaklama
Solingen canisi itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 13:16

Almanya’nın Solingen kentinde Mart 2024’te kundaklanan ve 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının yaşamını yitirdiği olayın zanlısı Daniel S., suçunu itiraf etti.

Haberin Devamı

Daniel S., geçen yıla kadar kundakladığı apartmanın arka cephesinde bir dairede yaşıyordu ancak kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadı ve evden çıkarıldı. Zanlının, ev sahibinden intikam almak için binayı kundakladığı iddia edilmişti. Zanlının avukatı mahkemede bu iddiayı doğruladı. Ayrıca savunma avukatı, Daniel S.’nun evi yakmadan önce uyuşturucu kullandığını da söyledi. Bilirkişi raporuna göre, geçen yıl 24 Mart’ı 25 Mart’a bağlayan gece medyana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın ‘baca etkisi’ ile 5 dakika içinde çatıya sıçradı. Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi. Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2’si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı.

Solingen canisi itiraf etti
GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI
Kundaklama sonrasında kurulan polis bünyesindeki ‘Grün-Yesil’ soruşturma ekibi, binanın yakınlarında benzin istasyonu ve birkaç dükkândaki güvenlik kameralarını incelemişti. Kamera görüntülerinde, kundaklanan binanın bulunduğu Grünwalder Caddesi’nde, elinde bir bidonla birkaç kez gidip gelen bir kişiyi tespit edilmişti. Ancak gece çekilen kamera görüntüleri net olmadığı için şüphelinin ilk etapta kimliği tespit edilememişti. Polis, özel bir filtreleme sayesinde 8 Nisan’da Daniel S.’nin kimliğini ortaya çıkarmıştı. Bu süre içinde yapılan soruşturmada Daniel S.’nin kendisini evden atan eski ev sahibiyle daha önce de tartıştığı ve hakkında şikâyetçi olduğu belirlenmişti. Zanlı, polisten kaçarken bir kişiyi de palayla yaralamıştı.
Solingen canisi itiraf etti

Solingen canisi itiraf etti


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Solingen#Kundaklama

BAKMADAN GEÇME!