Solingen canisi itiraf etti

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Daniel S., geçen yıla kadar kundakladığı apartmanın arka cephesinde bir dairede yaşıyordu ancak kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadı ve evden çıkarıldı. Zanlının, ev sahibinden intikam almak için binayı kundakladığı iddia edilmişti. Zanlının avukatı mahkemede bu iddiayı doğruladı. Ayrıca savunma avukatı, Daniel S.’nun evi yakmadan önce uyuşturucu kullandığını da söyledi. Bilirkişi raporuna göre, geçen yıl 24 Mart’ı 25 Mart’a bağlayan gece medyana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın ‘baca etkisi’ ile 5 dakika içinde çatıya sıçradı. Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi. Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2’si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı.



Kundaklama sonrasında kurulan polis bünyesindeki ‘Grün-Yesil’ soruşturma ekibi, binanın yakınlarında benzin istasyonu ve birkaç dükkândaki güvenlik kameralarını incelemişti. Kamera görüntülerinde, kundaklanan binanın bulunduğu Grünwalder Caddesi’nde, elinde bir bidonla birkaç kez gidip gelen bir kişiyi tespit edilmişti. Ancak gece çekilen kamera görüntüleri net olmadığı için şüphelinin ilk etapta kimliği tespit edilememişti. Polis, özel bir filtreleme sayesinde 8 Nisan’da Daniel S.’nin kimliğini ortaya çıkarmıştı. Bu süre içinde yapılan soruşturmada Daniel S.’nin kendisini evden atan eski ev sahibiyle daha önce de tartıştığı ve hakkında şikâyetçi olduğu belirlenmişti. Zanlı, polisten kaçarken bir kişiyi de palayla yaralamıştı.