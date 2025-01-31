×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Solcular, CDU Teşkilatı’nı bastı

Güncelleme Tarihi:

#Sorun ‘Mülteci Akışı’ Değil Sizsiniz#AVRUPADAN HABER#Friedrich Merz
Solcular, CDU Teşkilatı’nı bastı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 19:23

Almanya’nın Hannover kentinde bir grup sol görüşlü protestocu, CDU Hannover Teşkilatı’na baskın düzenleyerek parti bürosunu işgal etti.

Haberin Devamı

Yerel basında yer alan haberlere göre, protestocular, binanın balkonunda işaret fişeği yaktı, buraya üzerinde “Sorun ‘mülteci akışı’ değil, sizsiniz” yazan pankart astı. Eylemciler, partinin göçmen politikasını eleştirdi, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’i protesto etti, Merz’i Hitler’e benzeten pankartlar astı. Bina dışında güvenlik önlemi alan polis, kapılar kilitli olduğu içeriye giremedi. Baskın sırasında binadaki parti çalışanlarının bazılarının içeride olduğu ve kendilerini odalara kapattığı ifade edildi.
Almanya’da ana muhalefetteki CDU, son dönemlerde özellikle göç politikaları konusunda aşırı sağcı AfD ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle geniş çevreler tarafından eleştiriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sorun ‘Mülteci Akışı’ Değil Sizsiniz#AVRUPADAN HABER#Friedrich Merz

BAKMADAN GEÇME!