Solcular, CDU Teşkilatı’nı bastı

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Yerel basında yer alan haberlere göre, protestocular, binanın balkonunda işaret fişeği yaktı, buraya üzerinde “Sorun ‘mülteci akışı’ değil, sizsiniz” yazan pankart astı. Eylemciler, partinin göçmen politikasını eleştirdi, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’i protesto etti, Merz’i Hitler’e benzeten pankartlar astı. Bina dışında güvenlik önlemi alan polis, kapılar kilitli olduğu içeriye giremedi. Baskın sırasında binadaki parti çalışanlarının bazılarının içeride olduğu ve kendilerini odalara kapattığı ifade edildi.

Almanya’da ana muhalefetteki CDU, son dönemlerde özellikle göç politikaları konusunda aşırı sağcı AfD ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle geniş çevreler tarafından eleştiriliyor.