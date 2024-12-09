Sol Parti’nin seçim kampanyası: Haftada 4 gün çalışma!

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ALMANYA’da 23 Şubat’ta yapılması öngörülen erken genel seçim yaklaşırken, partiler arasında vaat yarışı da hızlandı. Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına yüzde 5 barajını aşamayacağından hareket edilen Sol Parti’nin “Herkes yönetmek istiyor. Biz değiştirmek istiyoruz” başlıklı seçim programında, hedefin “Herkesin güvenilir bir gelire sahip olacağı, kirasını ödeyebileceği ve süpermarkette yaptığı alışverişten sonra kasada şok yaşamayacağı bir yaşam” olduğu vurgulandı.





ÖNCEKİ SEÇİMDE BARAJI AŞAMADI

2021 yılındaki genel seçimlerde de yüzde 4.9 oy alarak yüzde 5 barajını aşamayan, ancak 3 seçim bölgesinde adayları en fazla oy alıp doğrudan seçildiği için Federal Meclis’e 38 milletvekili gönderen, geçen yılın sonlarına doğru ayrılanların Birlik Sahra Wagenknecht’i (BSW) kurması üzerine parlamenter sayısı 27’ye düşen Sol Parti’nin seçim programında haftada 5 yerine 4 gün çalışılması yer aldı. Aynı zamanda ev ve konut kiralarında 6 yıl artış yapılmaması ve 3 binden fazla konutu olanların fazla konutlarına devletin el koymasına da yer verildi.

Sol Parti’nin seçim programında ayrıca şu vaatler de yer aldı:

* Emeklilik yaşı 65’e düşürülecek.

* Temel ihtiyaç maddelerinden, toplu taşımadan Katma Değer Vergisi (KDV) alınmayacak.

* Dar ve orta gelirlilere ucuza enerji verilmesi için yüksek gelirlilerden “enerji dayanışma vergisi” alınacak.

* Çok yüksek gelirlilerden yüzde 60 Varlık Vergisi alınacak.