Sol Parti’nin radarında zenginler var!

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ESKİ Doğu Almanya’daki Sosyalist Birlik Parti’nin (SED) uzantısı konumundaki Demokratik Sosyalizm Partisi (PDS) yanlıların oluşturduğu Sol Parti, önümüzdeki 10 yıl içinde milyarderlerin varlıklarını vergi artışıyla yarıya indirmek için harekete geçti. Sol Parti yönetiminin dün karara bağladığı seçim kampanyası programında, “Milyarderler olmamalı” söylemi de yer aldı. Sol Parti’nin planında, varlık miktarına göre vergi oranının artırılması yer aldı. 2 milyon Euro’nun üzerinde olan varlıklardan yüzde 10, daha yüksek olanlardan da kademeli olarak yüzde 30’a kadar Varlık Vergisi alınması öngörüldü.





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MİRASTAN DA DAHA FAZLA VERGİ PLANI

Sol Parti aynı zamanda kalan miraslardan da daha fazla vergi alınmasını planladı. Yılda 250 bin Euro’nun üzerinde girdi getiren miraslardan yüzde 60, 1 milyon Euro’nun üzerindekilerden de yüzde 75 vergi alınması da öngörüldü. Sol Parti Eş Başkanı Jan van Aken, Almanların yüzde 0.7’sini oluşturan zenginlerden ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere ek vergi alınmasını planladıklarını da açıkladı.