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HABERLERAvrupa Haberleri

Sol Parti’den ‘sıfır şanslı’ cumhurbaşkanı adayı

#Almanya#Prof. Gerhard Trabert Sol Parti'den Cumhurbaşkanı Adayı#AVRUPADAN HABERLER
Sol Parti’den ‘sıfır şanslı’ cumhurbaşkanı adayı

Almanya’da geçen yıl yapılan genel seçimlerde toplam oyların sadece yüzde 4.9’unu alan ve 3 bölgede adayları en fazla oy aldıkları için yüzde 5 barajına takılmaktan kurtulan Sol Parti, 13 Şubat’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde sosyal tıp uzmanı Prof. Gerhard Trabert’i aday gösterdi.

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SOL Parti Eş Başkanları ve Federal Meclis Eş Başkanları Berlin’de ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında Prof. Trabert’i aday göstereceklerini resmen ilan ettiler. 65 yaşındaki Prof. Trabert, kendisini aday gösterdikleri için Sol Partililere teşekkür ederken, “Ben şimdiye kadar hiçbir partiye üye olmadım. Bundan sonra da olmayacağım. Ama hep politikanın içindeydim” dedi. Almanya’da son yıllarda sosyal eşitsizliğin, adaletsizliğin, fakirliğin arttığına dikkati çeken Prof. Trabert, “Ülkemizde sığınmacılara sahip çıkanların sayısı da azaldı. Bizim gibi zengin bir ülkeye yakışmıyor bu” açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in bir dönem daha görevde kalmasına koalisyon hükümetini oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP’nin yanı sıra CDU/CSU da tam destek verdiği için Sol Parti’nin adayının seçilme şansının olmadığı belirtildi.

 

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#Almanya#Prof. Gerhard Trabert Sol Parti'den Cumhurbaşkanı Adayı#AVRUPADAN HABERLER

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