Sol Parti’den ‘sıfır şanslı’ cumhurbaşkanı adayı

Haberin Devamı

SOL Parti Eş Başkanları ve Federal Meclis Eş Başkanları Berlin’de ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında Prof. Trabert’i aday göstereceklerini resmen ilan ettiler. 65 yaşındaki Prof. Trabert, kendisini aday gösterdikleri için Sol Partililere teşekkür ederken, “Ben şimdiye kadar hiçbir partiye üye olmadım. Bundan sonra da olmayacağım. Ama hep politikanın içindeydim” dedi. Almanya’da son yıllarda sosyal eşitsizliğin, adaletsizliğin, fakirliğin arttığına dikkati çeken Prof. Trabert, “Ülkemizde sığınmacılara sahip çıkanların sayısı da azaldı. Bizim gibi zengin bir ülkeye yakışmıyor bu” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in bir dönem daha görevde kalmasına koalisyon hükümetini oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP’nin yanı sıra CDU/CSU da tam destek verdiği için Sol Parti’nin adayının seçilme şansının olmadığı belirtildi.