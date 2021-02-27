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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 27.02.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Sol Parti’de kadın liderler dönemi

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Sol Parti’de kadın liderler dönemi
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Almanya’da yıllarca diğer partilerin öcü gözüyle baktığı ve “Kesinlikle ortaklık etmeyiz” dedikleri halde sonradan bazı eyaletlerde koalisyon hükümeti bile kurdukları Sol Parti’nin eş başkanlığına iki kadın politikacı seçildi.

PANDEMİ nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen iki günlük kurultayın sonunda Janine Wissler ile Susanne Henning-Wellsow Sol Parti Eş Başkanı seçildi. Hessen Eyalet Parlamentosu Sol Parti Meclis Grup Başkanı Janine Wissler 532 delegenin yüzde 84’ünün, Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Susanne Henning-Wellsow da yüzde 70.5’inin desteğini aldı. Ancak resmi sonuçların delegelerin mektupla gönderecekleri oylar geldikten sonra 5 Mart’ta açıklanacağı belirtildi.
“Ülkeyi adil yap” sloganıyla düzenlenen kurultayda Sol Parti’nin liderliğine getirilen 40 yaşındaki Wissler ile 44 yaşındaki Henning-Wellsow, hedefin partiyi daha da ileri götürmek olduğunu açıkladılar. Her alanda eşitliğin sağlanması için toplumun her kesiminin desteğini alarak mücadele edeceklerini de vurgulayan iki yeni eş başkan, 2017’de yapılan genel seçimlerde toplam oyların yüzde 9.2’sini alan partinin 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde iki haneli bir sonuç alması için yoğun çaba göstereceklerini söylediler.

 

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