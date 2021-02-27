Sol Parti’de kadın liderler dönemi

PANDEMİ nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen iki günlük kurultayın sonunda Janine Wissler ile Susanne Henning-Wellsow Sol Parti Eş Başkanı seçildi. Hessen Eyalet Parlamentosu Sol Parti Meclis Grup Başkanı Janine Wissler 532 delegenin yüzde 84’ünün, Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Susanne Henning-Wellsow da yüzde 70.5’inin desteğini aldı. Ancak resmi sonuçların delegelerin mektupla gönderecekleri oylar geldikten sonra 5 Mart’ta açıklanacağı belirtildi.

“Ülkeyi adil yap” sloganıyla düzenlenen kurultayda Sol Parti’nin liderliğine getirilen 40 yaşındaki Wissler ile 44 yaşındaki Henning-Wellsow, hedefin partiyi daha da ileri götürmek olduğunu açıkladılar. Her alanda eşitliğin sağlanması için toplumun her kesiminin desteğini alarak mücadele edeceklerini de vurgulayan iki yeni eş başkan, 2017’de yapılan genel seçimlerde toplam oyların yüzde 9.2’sini alan partinin 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde iki haneli bir sonuç alması için yoğun çaba göstereceklerini söylediler.