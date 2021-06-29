Sol Parti’de ihraç sancısı

SOL Parti’li bazı üyeler, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde KRV’nin aday listesinin ilk sırasında yer alan Wagenknecht’in kısa bir süre önce piyasaya çıkan ‘Kendini Beğenmişler’ başlıklı kitabında sosyal politikadan uzaklaşarak iklim korunması gibi konulara ağırlık veren Sol Parti’yi eleştirmesine tepki gösterdiler. Wagenknecht’in verdiği demeçlerde seçimlerden sonra Sol Parti’de kalıp kalmayacağı konusunu açıkta bıraktığını ileri sürerek şimdiden gereken somut adımların atılmasını isteyen üyeler, Sol Parti ve öncüsü konumundaki Demokratik Sosyalizm Partisi’nde (PDS) yıllarca yüksek düzeyde görev alan Sahra Wagenknecht’in ihraç edilmesi için KRV Eyalet Tahkim Komisyonu’na resmen başvurdu. Komisyon, yapılan bu başvuruyu değerlendirdi ve ‘yazılı soruşturma’ başlatılmasına onay verdi. Gerek duyulması halinde daha sonra ‘sözlü soruşturma’ başlatılması da karara bağlandı.

Sol Parti Eş Başkanı Janine Wissler, Sahra Wagenknecht’in partiden ihraç edilmesi başvurusunu yanlış bulduğunu söyledi: “Parti içi görüş ayrılıklarının ihraç yöntemiyle giderilmesini doğru bulmuyorum. Sahra Wagenknecht partimizin KRV’deki lider adayıdır. Bu ihraç başvurusunun olumlu sonuçlanmayacağından eminim.” Aynı şekilde Sol Parti KRV Teşkilatı yöneticileri de Wagenknecht’e tam destek verdiklerini açıkladılar.

ESKİ SPD’Lİ

Öte yandan Sahra Wagenknecht’in eşi Oskar Lafontaine’ın da partiden ihracı istendi. Saarland Eyalet Parlamentosu Sol Parti Meclis Grup Başkanı olan Lafontaine’ın, partinin Saarland Teşkilat Başkanı Thomas Lutze’nin lider adayı seçilmesine tepki göstererek taraftarlarına “İkinci oylarınızı Sol Parti’ye vermeyin” çağrısında bulunması tepkiyle karşılandı. Sol Parti’li bazı üyeler de bunun üzerine Lafontaine’ın partiden ihraç edilmesini gündeme getirdi.

Şu anda 78 yaşında olan Lafontaine, 1985-1998 yılları arasında Saarland Eyalet Başbakanı ve 1995-1999 yıllarında da SPD Genel Başkanı olarak görev yaptı. 1998 yılında SPD ile Yeşiller’in Gerhard Schröder başbakanlığında oluşturdukları koalisyon hükümetinde Federal Maliye Bakanlığı yaptı. Ancak Başbakan Schröder’le anlaşamadığı için tüm görevlerinden istifa edip aktif politikayı bıraktı. Fakat bu ayrılık fazla sürmedi ve 2005’te kurulan İlk ve Sosyal Adalet Seçim Alternatifi’ne (WAGS) girdi. WAGS aynı yıl Demokratik Sosyalizm Partisi (PDS) ile birleşerek Sol Parti adını aldı. Oskar Lafontaine, 2005’teki genel seçimlerden sonra Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı oldu. 2007-2010 yıllarında da Sol Parti Eş Başkanlığı yaptı.