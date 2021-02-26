Sol Parti’de görev değişimi

GEÇEN yıl haziran ayında yapılması öngörülen, ancak pandemi nedeniyle ekim ayına ertelendiği halde yine gerçekleşmeyen Sol Parti’nin kurultayı bugün dijital ortamda başladı. Tüm delegeler kurultaya telekonferans sistemiyle katılırken, Sol Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri Berlin’deki etkinlik salonu ‘Stadion’da hazır bulundu.

İKİ KADIN LİDER ADAY

2012 yılından beri Sol Parti Eş başkanı olarak görev yapan Katja Kipping ile Bernd Riexinger, yeniden aday olmayacaklarını aylar önce açıkladıkları için Susanne Henning-Wellsow ile Janine Wissler adaylıklarını ilan etti. Hessen Eyalet Parlamentosu Sol Parti Meclis Grup Başkanı Janine Wissler ile Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Susanne Henning-Wellsow’un bir ilki gerçekleştirip, başka aday olmadığı için ‘iki kadın lider’ olarak yarın yapılacak seçimde partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. Partinin sol kanadında yer alan Wissler’in Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşillerle ‘kırmızı-kırmızı-yeşil koalisyona’ sıcak bakmadığı, Henning-Wellsow’un ise böyle bir ortaklığı desteklediği de belirtildi.