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Sol Parti’de cinsel taciz skandalı

#Almanya#Sol Parti#Cinsel Taciz Skandalı
Sol Parti’de cinsel taciz skandalı

Almanya’daki Sol Parti cinsel taciz skandalı ile çalkalanıyor. Hessen eyaleti teşkilatındaki cinsel taciz olayının duyulmasının ardından Almanya’nın diğer bölgelerinde de kadın politikacılara yönelik çok sayıda şiddet ve cinsel taciz olayları olduğu bildirildi.

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KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Sol Parti gençlik teşkilatı (Solid) Sözcüsü Sarah Dubiel, kendilerine Hessen eyaletinden başka 20 ayrı bölgeden cinsel taciz ve şiddet eylemi olayı yansıdığını söyledi. Spiegel dergisinde yayımlanan ilk haberin ardından parti içinde soruşturma başlatıldığını belirten Sol Parti Hessen yetkilileri ise 30 Nisan tarihinde planlanan toplantıda konunun etraflıca ele alınacağını duyurdu. Parti içindeki cinsel taciz olaylarının çok önceden bilindiğini kaydeden Gençlik Sözcüsü Sarah Dubiel, sorumluların olayların üzerine gitmede çekinceli davrandığını belirterek, parti içindeki taciz olaylarının sona ermesi için acilen çözüm bulunmasını istedi.

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#Almanya#Sol Parti#Cinsel Taciz Skandalı

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