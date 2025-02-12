Sol Parti, üye sayısında rekor kırdı

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SOL PARTİ yönetimi, bu artışın nedenleri arasında seçim kampanyası sırasındaki hareketlilik ve Almanya’da yaşanan sağa kayma endişesini gösteriyor. Sol Parti lideri Jan van Aken, “Sol Parti büyüyor ve adil bir politika isteyen daha fazla insanı kendine çekiyor. İnsanlar, Sol Parti’ye güvenebileceklerini biliyor” dedi. Parti sözcüleri, özellikle 29 Ocak’ta CDU/CSU, FDP ve AfD’nin tartışmalı ortak oylamasından bu yana 17 bin 470 yeni üyenin katıldığını belirtti. Yıl başından bu yana ise toplam 23 bin 500 yeni üye kaydedildi.

Sol Parti’nin yani sıra diğer siyasi partiler de üye sayılarında artış olduğunu açıkladı. Yeşiller Partisi, şu anda 166 binden fazla üyeye sahip olduğunu duyurdu. Parti sözcüleri, 29 Ocak’tan bu yana 8 bin 300 yeni üyelik başvurusu aldıklarını belirtti. 2022 sonunda Yeşiller’in üye sayısı 126 bin 451’di.

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AfD DE ÜYESİ SAYISINI ARTIRDI

SPD de son haftalarda internet üzerinden binlerce üyelik başvurusu aldığını açıkladı. Ancak parti, 2024 yılı üye raporunun seçimlerden önce hazır olmayacağını belirterek güncel rakamları paylaşmadı. 31 Aralık 2023 itibarıyla SPD’nin 365 bin 190 üyesi bulunuyor. 2022 sonunda bu sayı 379 bin 859 olarak kaydedilmişti. Aşırı sağcı AfD de en çok üye kazanan partiler arasında. Parti sözcüsü Carsten Hütter, şu anda 52 binden fazla üyeleri olduğunu söyledi. 2022 sonunda AfD’nin üye sayısı 29 bin 296 olarak kaydedilmişti.

CSU da son haftalarda üyelik başvurularının ortalamanın üzerinde olduğunu belirtti. Parti sözcüleri, 2024 yılı sonunda yaklaşık 130 bin üyesi olduğunu duyurdu. Koalisyondan ayrılan FDP ise şu anda 69 bin üyeye sahip olduğunu açıkladı. Parti sözcüleri, “Koalisyonun sona ermesinden bu yana üye sayımız artıyor. 2025 yılında da bu artışın devam etmesini bekliyoruz” dedi. 2022 sonunda FDP’nin üye sayısı 76 bin 071’di Anketlerde önde olan CDU ise yeni üyeliklerin yerel olarak kaydedildiğini belirterek, Aralık 2024 itibarıyla 364 bin 200 üyeye ulaştıklarını açıkladı.