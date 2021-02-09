Sol Parti ‘İş yapma zamanı’ dedi

SOL Parti Eş Başkanları Katja Kipping ile Bernd Riexinger, iktidara olası bir ortaklıkta seçim programında yer alan hedeflerine ulaşmakta ısrar edecklerinin altını çizdiler. Sol Part’nin taslağında haftalık çalışma süresinin 30 saate düşürülmesi ve 4 gün çalışılması yer aldı. Taslakta, asgari aylık kazancın bin 200 euro olmasının garanti edilmesi, asgari saat ücretinin 13 euro olması, emekli aylıklarının artırılması, toplu taşıma araçlarında seyahatin bedava olmasına gibi maddeler yer aldı.

ZENGİNLERDEN VARLIK VERGİSİ

Sol Parti gözünü zenginlere dikti. Pandeminin yol açtığı zararların finansmanı için 2 milyon euronun üzerinde olan varlıklardan yüzde 10 ila yüzde 30 arasında varlık vergisi alınması öngörüldü. Bundan bağımsız olarak 1 milyonun üzerinde olan gelir ve kazançlardan yüzde 5 ek vergi alınması da taslakta yer aldı. Öte yandan Sol Parti’nin sağlık sisteminde köklü bir değişimden yana olduğu da vurgulandı. Hastahanelerin ve bakım şirketlerinin devletleştirilmesi, hastahanelere 100 bin ve bakım evlerine de aynı sayıda bakıcının alınması, ayrıca bakıcıların aylıklarına 500 euro zam yapılması parti seçim programında yer aldı.

NATO LAĞVEDİLSİN

Sol Parti’nin seçim programında, NATO’nun lağvedilmesi ve Rusya’nın da katılımıyla ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması, Almanya’nın NATO’nun askeri kanadından çekilmesi de yer aldı. Alman askerlerin yurt dışındaki operasyonlara kesinlikle katılmamaları talep edilen programda, ayrıca Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 2’sinin güvenliğe dönük yatırımlara, yarısının Federal Savunma Bakanlığı bütçesine yarısının da uluslararası iş birliğine aktarılması önerildi.