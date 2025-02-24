Haberin Devamı

Sol Parti Eş Genel Başkanı Aken, Federal Basın Merkezi’nde dün gerçekleştirilen seçimleri değerlendirdi. Aken, burada yaptığı açıklamada, “Alman hükümetinin İsrail’e silah sevkiyatını durdurmasından yanayız” dedi. Van Aken, işlenen bir insan hakları suçunun başka bir insan hakları suçu için asla gerekçe olmaması gerektiğini belirten Aken, “İşte bu nedenle İsrail ordusunun şu anda Gazze’de yürüttüğü savaşın her zaman uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylüyoruz. Orada insan hakları ihlalleri yaşanıyor” diye konuştu. Aken, diğer pek çok AB ülkesinin yaptığı gibi Filistin devletinin tanınmasından yana olduklarını kaydetti.

Ukrayna’ya olası bir barış gücü gönderilmesi konusuna da değinen Aken, “Bu arada ben (Hıristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı) Friedrich Merz ve (Başbakan) Olaf Scholz’dan farklı bir görüşe sahibim. Bence bu konuyu bugün konuşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘İŞİN İÇİNDE ÇİN DE OLMALI’

Aken, her iki tarafın da bir barış anlaşmasını kabul ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tarafsız bir gücün gönderilmesini doğru bulduğunu dile getirerek, “Benim görüşüme göre Çinli mavi miğferliler de işin içinde olmalı. Bu Ukrayna için maddi bir güvenlik garantisi olacaktır. Çünkü sınırda Çinli mavi kasklar varsa Rusya onlara saldırmayacaktır. Bu maddi bir güvenliktir, sadece bir kağıt parçası değil. Bu benim için çok önemli” şeklinde konuştu.

Son olarak Aken, partisinin aldığı yüzde 8 oy nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, “Sol Parti geri döndü” değerlendirmesinde bulundu.