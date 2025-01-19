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Sol Parti: Dünyayı biz kurtaracağız

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#Almanya#Sol Parti#AVRUPADAN HABERLER
Sol Parti: Dünyayı biz kurtaracağız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 11:22

Yüzde 5 barajına takılmamak için Sol Parti emektar politikacılar Gregor Gysi, Bodo Ramelow ve Dietmar Bartsch’ı “direk aday” gösterdi.

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ESKİ Doğu Almanya’nın çöküşü döneminde yıllarca tek başına iktidarda bulunan Sosyalist Birlik Partisi’nin (SED) yerine kurulan Demokratik Sosyalist Partisi’nin (PDS) uzantısı konumundaki Sol Parti de erken seçim programını belirlerken, hedefin karanlık dünyayı aydınlatmak olduğunu ilan etti. Başkent Berlin’de yapılan ve 450’ye yakın delegenin katıldığı kurultayda birer konuşma yapan Sol Parti Eş Başkanları Ines Schwerdtner ile Jan van Aken, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile partiyi terk eden Birlik Sahra Wagenknecht’i (BSW) Almanya’yı çıkmaza süreklemek istemekle suçlarken, “Dünyayı biz kurtaracağız” görüşünü vurguladılar. “Ben milyarder istemiyorum” diyen Jan van Aken, orta ve dar gelirlilerin vergi yükünün büyük ölçüde azaltılıp, varlıklılardan daha fazla vergi alınmasında kararlı olduklarını yineledi. Kurultayda, kira artışlarının engellenmesi, sosyal yardımın ve asgari ücretin artırılması karar bağlandı. Aynı zamanda, “Biz Sol Parti olarak pasaportlarına, cilt rengine bakılmaksızın herkesin yanındayız” denilerek, AfD ile CDU/CSU’nun sığınmacı ve göç politikasına da tepki gösterildi. Sol Parti’nin kapılarının göçmen kökenlilere açık olduğu da vurgulandı.

Sol Parti: Dünyayı biz kurtaracağız

Gregor Gysi
Sol Parti: Dünyayı biz kurtaracağız

Dietmar Bartsch
Sol Parti: Dünyayı biz kurtaracağız

Bodo Ramelow

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3 LİDER ADAY
Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 3-4 arasında oy alması beklenen Sol Parti, yüzde 5 barajını aşmasına gerek kalmadan da Federal Meclis’e girebilmek için partinin ağır toplarından Gregor Gysi, eski Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow ile Dietmar Bartsch’ı lider aday gösterdi. Geçerli yasalara göre Almanya’daki 299 seçim bölgesinden 3’ünde en fazla oy alarak Federal Meclis’e temsilci gönderin parti veya partilerin yüzde 5 barajını aşmalarına gerek olmadığı için Sol Parti bu yasal düzenlemeye umut bağladı. Nitekim 2021 yılındaki genel seçimlerde toplam oyların yüzde 4.9’unu alarak yüzde 5 barajına takılan, ancak 3 seçim bölgesinde direkt adayları en fazla oy aldığı için Sol Parti Federal Meclis’e 39 milletvekili göndermişti.

Sol Parti: Dünyayı biz kurtaracağız


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#Almanya#Sol Parti#AVRUPADAN HABERLER

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