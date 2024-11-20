Sol Parti barajı bu üç isimle aşmayı planlıyor

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YASALARA göre, yüzde 5 barajı aşılamasa bile Almanya genelindeki 299 seçim bölgesinde gösterilen adaylardan 3 en fazla oy alarak doğrudan milletvekili seçilirse, partilerine, aldıkları oy oranına göre Federal Meclis’e temsilci gönderme imkânı sağlıyor. Sol Parti de umut bağladığı 3 adayını şimdiden ilan etti. 2021 yılında yapılan genel seçimde toplam oyların yüzde 4.9’unu alarak yüzde 5 barajını aşamadığı halde seçmenlerin adaylara verdiği birinci oylarıyla 3 adayının kazanması üzerine Federal Meclis’e 38 milletvekili gönderen Sol Parti, umudunu yine ‘direkt adaylara’ bağladı. Sol Parti’yi terk edenlerin yeni parti kurması üzerine şansı daha da azalan Sol Parti, 23 Şubat’ta yapılması öngörülen erken seçimde iki Almanya’nın birleştiği 1990 yılından beri Federal Meclis milletvekili olan ve seçim bölgesinde en fazla oy alarak doğrudan seçilen Gregor Gysi, Dietmar Bartsch ve geçici olarak görevi sürdüren Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow’u milletvekili adayı gösterme kararı aldı.