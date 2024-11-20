×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Sol Parti barajı bu üç isimle aşmayı planlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Sol Parti#AVRUPADAN HABERLER
Sol Parti barajı bu üç isimle aşmayı planlıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 12:35

Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 3 civarında oy alarak yüzde 5 barajını aşamayacağına kesin gözüyle bakılan Sol Parti, Federal Meclis’e girebilmek için harekete geçti.

Haberin Devamı

YASALARA göre, yüzde 5 barajı aşılamasa bile Almanya genelindeki 299 seçim bölgesinde gösterilen adaylardan 3 en fazla oy alarak doğrudan milletvekili seçilirse, partilerine, aldıkları oy oranına göre Federal Meclis’e temsilci gönderme imkânı sağlıyor. Sol Parti de umut bağladığı 3 adayını şimdiden ilan etti. 2021 yılında yapılan genel seçimde toplam oyların yüzde 4.9’unu alarak yüzde 5 barajını aşamadığı halde seçmenlerin adaylara verdiği birinci oylarıyla 3 adayının kazanması üzerine Federal Meclis’e 38 milletvekili gönderen Sol Parti, umudunu yine ‘direkt adaylara’ bağladı. Sol Parti’yi terk edenlerin yeni parti kurması üzerine şansı daha da azalan Sol Parti, 23 Şubat’ta yapılması öngörülen erken seçimde iki Almanya’nın birleştiği 1990 yılından beri Federal Meclis milletvekili olan ve seçim bölgesinde en fazla oy alarak doğrudan seçilen Gregor Gysi, Dietmar Bartsch ve geçici olarak görevi sürdüren Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow’u milletvekili adayı gösterme kararı aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Sol Parti#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!